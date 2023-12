Debate de congresistas: ¿Gobierno avanza o retrocede en crisis de orden público en Cauca?

Imagen de referencia de grupos armados ilegales. Foto: Luis Robayo / AFP via Getty Images

La situación de orden público en el Cauca se ha agravado en los últimos días tras el asesinato de Elmer Abonía, alcalde de Guachené y el secuestro (y posterior liberación) de William Velasco, hermano de la alcaldesa de Corinto, lo que ha generado gran incertidumbre en la población.

La W dialogó desde la Cámara de Representantes con dos congresistas de la región para conocer sus posturas al respecto, se trata de Oscar Campo, del Cambio Radical y Jorge Bastidas, del Pacto Histórico.

“La preocupación es profunda porque reina la incertidumbre, es como construir una casa sin planos, es lo que hemos visto en este Gobierno. Una serie de pruebas de acierto y error, doblegando la paciencia de la gente”, aseguró el representante Oscar Campo.

Asimismo, desde el Pacto, el representante Jorge Bastidas mencionó que “nadie puede ser indiferente a una situación como la que vive el Cauca, sin duda hay demasiados intereses en juego, y una es la necesidad de vender una situación de desgobierno en la región (…) La violencia e inestabilidad se debe a los territorios que no han recibido la inversión para potenciar su desarrollo, esta ausencia del Estado ha hecho que el vacío sea suplido por movimientos sociales, ellos son muy importantes y han pagado una enorme cuota de sacrificio por enfrentar el narcotráfico”.

ELN aseguró que no habrá suspensión de secuestros si no hay financiación del Estado

Sobre la reciente comunicación por parte de Antonio García, del ELN, el representante Campo dijo que no estaba de acuerdo.

“Esto nos pone en una postura compleja, de financiar para que no secuestren y enviando unos mensajes cerrados de lo que significa la autoridad del Estado. Desde que se firmo el cese fueron años en los que se bajaron los índices de criminalidad y esto se fue al traste cuando no se implementó correctamente un acuerdo, paso el gobierno anterior, llego este y no ha funcionado. El acuerdo de paz con las Farc sigue todavía en veremos”, aseguró.

Finalmente, el representante Bastidas expuso su postura, diciendo que “se esta direccionado a la incorporación a la vida civil de esas estructuras, por eso es muy importante saber cuál es el escenario de la negociación, el proceso de transición no puede ser un punto ajeno a la discusión. El tema de financiación solo se toca cuando se tiene una perspectiva clara de que el proceso avanza”.

