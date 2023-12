Putin estaría dispuesto a un cese al fuego, pero en sus términos: Evelyn Farkas

A propósito de lo que sugiere The New York Times con respecto al interés del Kremlin sobre llegar a un acuerdo para detener la guerra con Ucrania, siempre y cuando se pueda declarar la victoria para Rusia, la ex subsecretaria adjunta de Defensa de Estados Unidos, Evelyn Farkas, explicó en La W si está posibilidad podría darse en el marco de la guerra.

Según el diario, Vladímir Putin ha indicado, a través de intermediarios, que “está abierto a un alto el fuego que congele los combates según las líneas actuales”.

“Esto perfectamente puede ser cierto porque el presidente Putin siempre ha querido un cese al fuego, pero en sus términos. A él le encantaría tener tiempo de reagruparse, recobrar la fuerza que ha perdido, crear más armas militares y darle un poco de despejo a la milicia rusa. Así que sí estaría dispuesto a un alto al fuego, pero en sus condiciones”, explicó Farkas.

En cuanto al papel que debería desempeñar Estados Unidos para influir en un posible cese al fuego, señaló que “debe proveer la máxima asistencia posible a Ucrania para que pueda derrotar a Putin en la guerra, porque esa sería la única forma posible que alcanzar la paz y el final de la guerra. También deben brindar asistencia económica al Gobierno de Ucrania”.

Así las cosas, señaló que el avance de la contraofensiva pese a ser lento, ha sido significativo. “Podríamos enforcarnos en el mar, allí hemos visto un mayor avance; los rusos han salido de la parte del mar Negro que le pertenece a Ucrania y esto debe verso como algo positivo”.

Frente a lo anterior, que tiene que ver con la financiación de EE.UU. a Ucrania, la ex subsecretaria Farkas, mencionó que “en el Congreso de enero espero que se apruebe la ayuda a los ucranianos; en total la cantidad de ayuda de los estadounidenses a Ucrania solo ha sido del 3% del presupuesto de defensa que tiene Estados Unidos y con este dinero Ucrania ha podido lastimar a la milicia rusa. Esto es importante porque Rusia ha visto a Estados Unidos como un adversario”.

Por otro lado, dijo que estratégicamente Rusia no está ganando la guerra.

“Rusia nunca controlará Ucrania, porque Putin invadió a Ucrania y mató a personas, él dice que Ucrania no existe y los ucranianos nunca van a vivir bajo el régimen de Rusia”, añadió.

Israel- Hamás

Por último, se refirió a la guerra entre Israel y Hamás señalando que “Estados Unidos ha puesto presión, pero no la suficiente. La solución será una diplomática para que los palestinos puedan tener algún tipo de seguridad”.