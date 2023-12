Ella es Cristina Pedroche, la presentadora de las campanadas de fin de año en España

Cristina Pedroche, presentadora de televisión, modelo y empresaria madrileña, ha presentado durante 10 años las campanadas del 31 de diciembre en Antena 3, acompañando a las familias para recibir el año nuevo; según voces de la región, ya es tradición ver a Pedroche cuando el reloj marca la media noche, recibiendo los ratings más altos de la televisión española.

“Todo empezó como una tontería, en España todo el mundo se ha comido las uvas y ven la transmisión de las campanadas en televisión española; me pusieron a conducir y dije, si no me va a ver nadie, pues me pongo el vestido que yo quiera, usé uno con transparencias y eso fue tendencia nacional”, relató la presentadora.

Asimismo, mencionó como esto se ha convertido en tradición, no solo por la fecha festiva sino también por la coyuntura que genera su vestido en televisión nacional.

“Con los años fui haciendo una performance, lo que hago es llevar el vestido debajo pero también me pongo una capa, segundos antes de las 12 me quito la capa y muestro el vestido, dividiendo opiniones de los españoles”, agregó.

Pedroche causa expectativa este 2024 porque, además de cumplir los 10 años en este rol, otras cadenas de televisión buscan quitarle el podio como la más vista en año nuevo, por lo que prepara un nuevo vestuario que, nuevamente, busca que sea noticia.

Escuche la entrevista completa en La W: