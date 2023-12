Polémica entre MinTrabajo y Van Camp’s por supuesto uso de pañal al no poder ir al baño

La ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, denunció este miércoles que en algunas visitas de inspección de su cartera a empresas del sector floricultor y de procesamiento y empaquetamiento de atún, se encontraron condiciones laborales precarias, al punto que en algunas de ellas las trabajadoras tienen que usar pañal ya que no cuentan con el tiempo requerido para poder ir al baño.

En sus declaraciones la titular de la cartera laboral señaló que la situación se registra en la empresa Atún Van Camp’s, allí dijo “hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamental en las inspectoras que han ido a la parte de las flores o a la parte digamos de los atunes, Van Camp’s por ejemplo, se han encontrado que las condiciones con las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores, por ejemplo no tienen tiempo para ir al baño, que es algo tan propio del ser humano, de la máquina que somos, entonces nosotros estamos trabajando para que estas condiciones de ejercicio de labores y de los oficios tengan dignidad humana fundamentalmente”.

Agregó “hemos encontrado algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño”.

Seguido a esto la ministra Ramírez, aseguró que se está haciendo una sistematización de las situaciones encontradas en las respectivas inspecciones para hacer un plan de choque de corrección de esas situaciones que atentan contra la dignidad de muchas mujeres en el mercado laboral del país.

Ante el escenario, la compañía Atún Van Camp’s respondió a la ministra a través un breve comunicado en el que rechazó las afirmaciones, allí manifestó “Seatech Internacional Inc, fabricante de la marca Atún Van Camp’s rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la señora ministra del Trabajo, Gloría Inés Rámirez, sobre las condiciones de trabajo de nuestras colaboradoras. No se puede atacar y estigmatizar una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y generación digna de empleo. La compañía y sus 1.800 colaboradores, reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y la normatividad vigente en Colombia”.