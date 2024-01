Gérard Depardieu (Photo by Tristar Media/Getty Images)

La carta no publicada de Ruth Baza sobre el presunto abuso de Gérard Depardieu

En diálogo con La W, Ruth Baza, periodista y escritora que denunció a Gérard Depardieu por violación, aseguró que su vida cambió “de la noche a la mañana” luego de que sufriera este presunto abuso por parte del actor francés.

A propósito, el 13 de Abril de 2023 se publicaba la noticia del abuso de Depardieu a 13 mujeres.

Ante esto, Baza escribió una carta que decidió compartir con varios medios de comunicación, pero que aún no ha sido publicada. ¿Por qué se quedó en el cajón su denuncia?

“Es una muy buena pregunta. Cuando percibo que luego de la entrevista, una de las más potentes, noté que había algo en esa noticia que me hacía sentir incómoda y me venían a la mente imágenes (del presunto abuso) que me hacían sentir mal”, afirmó.

“Todos los recuerdos de la agresión acuden a mi mente y mi vida en ese momento dio un giro de 180 grados”, añadió.

Asimismo, relató que ha sentido diferentes emociones, parecido a un duelo: “de la ira a la negación y la culpa por haber olvidado. Estos meses me he sentido impotente, muy sola”.

Recordó que luego de haber enviado la carta su vida no fue la misma. Pensó que contar su historia a medios de comunicación iniciaría una investigación, cosa que sí sucedió.

“Durante un mes (un medio de comunicación) estuvieron investigando y decidieron dejarlo en un cajón, no me dieron explicaciones, solo que no lo iban a publicar”, comentó.

Es por esta razón que decidió acudir a uno de los medios impresos y digitales más importantes de España y de Hispanoamérica como La Vanguardia.

“Acudí a ellos para intentar que la historia saliera a la luz y que la gente conociera lo que ese hombre es capaz de hacer. Ellos han tratado dos veces en sacarlo, pero no sé por qué han tardado dos meses”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa con Ruth Baza: