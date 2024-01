Murió Alberto Mishaan, autor del libro ‘Mañana te espero de pie’

Julio Sánchez Cristo, director de La W, reveló que este 2 de enero murió el empresario Alberto Mishaan, quien sufría del síndrome de Guillain-Barré y fue autor del libro ‘Mañana te espero de pie’.

Según relató Mishaan a La W en 2018, su experiencia particular con esta enfermedad fue la que lo inspiró a escribir un libro “sin pretender que este fuese una novela, libro de autoayuda o de superación personal”.

En ese entonces, Mishaan aseguró que su familia resultó vital en su proceso de recuperación al compararla con un equipo de fórmula 1: él siendo el piloto y su esposa e hijos siendo el equipo técnico, trabajando de forma sincronizada y cada uno con una función específica para ayudarlo y permitirle poder seguir en la carrera de la vida.

A su vez, el médico tratante de Mishaan aseguró que el equipo de galenos encargado de su cuidado se dedicó a “mantenerlo vivo para que él y su cuerpo se pudiera regenerar”.

El médico también reconoció que la patología de Guillain-Barré es una “enfermedad rara” y que, por desgracia, muchos de los médicos no la conocen bien. No obstante, para él no era una condición tan desconocida debido a que se presentó con frecuencia en Costa Rica durante un tiempo y, por eso, lamentó que no existieran campañas más certeras dirigidas a informar sobre dicha enfermedad para mejorar su tratamiento.

Escuche la entrevista al empresario Alberto Mishaan en La W en 2018:

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

El síndrome de Guillain-Barré es una afección en la cual el sistema inmunológico ataca los nervios, la cual puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda.

Al principio, los síntomas del síndrome de Guillain-Barré se presentan como debilidad y hormigueo en los pies y las piernas que se extienden a la parte superior del cuerpo. Posteriormente, se puede producir parálisis.

El tratamiento de esta enfermedad requiere fisioterapia, así como los tratamientos especiales para la sangre (el intercambio de plasma y la terapia de inmunoglobulina) pueden aliviar los síntomas.