“Hay una alianza político-criminal en Tuluá”: denunció el alcalde Gustavo Vélez

El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del asesinato del concejal Eliecid Ávila, quien sufrió un ataque sicarial mientras compartía con su familia en la noche del 31 de diciembre de 2023.

Para Vélez es claro que en este municipio del Valle del Cauca hay una alianza entre políticos y bandas criminales para cometer estos hechos delictivos.

“No puedo señalar a una persona en especial hasta que las autoridades no determinen quién es responsable, pero es indudable que hay personas que están haciendo un ejercicio político aliados de grupos criminales”, afirmó.

“Hay una captación de libertad y democracia en Tuluá a través de una alianza político-criminal. Las elecciones fueron atípicas, muy difíciles. Siguen haciendo presión y desarrollando acciones”, añadió.

Incluso, aseguró que es “indudable” de que policías y políticos hayan tenido relaciones con estas bandas delincuenciales.

“El problema es que en las elecciones pasadas, personas se jactaban de ser políticos y candidatos al Concejo, eran aliados de la organización criminal ‘La Inmaculada’. Ellos manipularon las elecciones”, denunció.

¿Por qué mataron a Eliecid Ávila?

El mandatario local contó que al concejal lo habían amenazado durante toda su campaña como concejal y que el detonante de su asesinato fue que se interpusieran en la elección de personero de Tuluá.

“Es muy grave es que exista una persona en la Personería que haya hecho un pacto por debajo de la mesa con los grupos delincuenciales y que actúe como defensor del Ministerio Público”, dijo.

Asimismo, aseveró que la persona que mató a Eliecid, al parecer un menor de edad, fue el mismo que asesinó a un periodista hace 2 años y medio.

¿Puede ejercer su labor como alcalde de Tuluá?

Mencionó que está ejerciendo con el apoyo de las instituciones. “Lo que siento es que tenemos el apoyo de las autoridades y del gobierno departamental, pero necesitamos el del Gobierno Nacional”.

Además, resaltó que hay muchas personas amenazadas en Tuluá y que desde las cárceles están haciendo las llamadas para orquestar estos crímenes.

De la misma manera, aceptó en su conversación con La W que hubo policías y políticos vinculados con esta banda criminal. No obstante, señaló que la Policía ha cambiado en los últimos meses a sus oficiales en Tuluá, por lo que ahora sí se ven acciones.

Finalmente, reafirmó su petición de ayuda al Gobierno Petro para que le brinden seguridad: “cada semana me amenazan y no he recibido ninguna llamada de alguien del Gobierno”.