Al Oído: Ministra del Deporte, a renunciar ¡Potencia de la vergüenza!

Al Oído de la jugada sucia contra la competitividad, contra la economía, contra el turismo y, especialmente, contra los deportistas.

Abrimos con una medalla para este deporte, del que somos expertos en Colombia, lanzarse la pelota unos a otros y al final ningún responsable; y es que no son pocos los escándalos que ha tenido este Gobierno cuando se habla del Ministerio del Deporte: baja ejecución, contratos ‘a dedo’, el Centro de Alto Rendimiento en abandono y, ahora, nos quedamos sin Panamericanos.

El presidente Petro trinó el 13 de noviembre de 2023 que los Juegos Panamericanos se harían en todo el Caribe colombiano, que Colombia sería campeón en medallas, y tenía toda la razón. Campeones en medallas de excusas, de vergüenza y en inventar narrativas.

Aquí perdemos como país, no se entiende cómo hay congresistas del Gobierno que salieron con ligereza de comentarios como el del representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien llamó lo sucedido como “un negocio chimbo”, diciendo los Juegos costaban mucho para el poco beneficio que traían, ¡háganme el favor! Tenemos congresistas que no encuentran a la talla de su cargo.

No se han dado cuenta de que cada problema que cometen los funcionarios nos lleva al rincón de la falta de gerencia, gestión, y competencia. Y discúlpenme, pero esto no es por Twitter, viendo quien saca más los dientes, esto exige seriedad, exige respuestas, responsables asumiendo. No es enviando temas por WhatsApp a los influenciadores para distraer. Así no se puede gobernar un país. Sean serios.

Tanto que se habló de ser potencia del turismo y estamos quedando como potencia mundial de la vergüenza.

Lo más extraño es que sigue sin conocerse la renuncia de la ministra del Deporte, ¿será que solo siguió órdenes y no fue su error directo?

Y cerramos con lo de siempre, el presidente Petro, que no alcanza a salir de un problema cuando sus funcionarios lo están metiendo en otro, que falta de gerencia y de comunicación, las explicaciones siguen siendo insuficientes y lo único claro es que esto fue una bofetada a Barranquilla y a su gente.

Un Gobierno que no necesita oposición, porque ellos mismos son su oposición. Parecen encargados en querer demostrar que eran solo buenos para criticar, pero no tienen idea alguna de gobernar.

Y eso que apenas llevamos solo 4 días del año.

