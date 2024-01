General (r) Rafael Samudio recuerda la retoma del Palacio de Justicia

En su cumpleaños número 92, el general en retiro Rafael Samudio Molina conversó con La W sobre su carrera castrense y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando era ministro de Defensa.

Desde su vivienda en Santa Marta, el general (r) Samudio reflexionó al decir que el último año ha sido convulsionado para Colombia: “Lo está viendo el país y también la comunidad internacional. Hay muchos problemas de tipo económico para la nación, de tipo político, en los partidos tradicionales, el Gobierno que está en este momento en el poder, en fin”.

De esta forma, Samudio, quien fue el encargado de coordinar por radio a los comandos del Ejército durante la retoma al Palacio de Justicia, aseguró que en ese episodio se salvó de no haber sido secuestrado “por la suerte”, al considerar que los asaltantes cometieron “un error”.

“Estuve en el Palacio de Justicia hacia las 10:30 de la mañana (del 6 de noviembre de 1985) porque tenía que ir a la Sección Tercera del Consejo de Estado a notificarme de alguna providencia judicial (…) llegué a la Plaza de Bolívar y había mucha escolta para mi seguridad (porque) ya se había producido un atentado contra mí el martes 23 de octubre de 1985, en el cual salí herido. Le dije a mi escolta personal que me comunicara con el mando de la operación de control, le dije que yo iba a entrar sin todo ese despliegue ni con escoltas muy notorios”, recordó Samudio.

Posteriormente, cuando tuvo que dirigirse a otra dependencia del edificio, Samudio contó que notó a “personas extrañas que estaban ahí en la sala de recibo, no sé si leyendo expedientes”.

A las 11:00 pasadas, Samudio llegó a su oficina en el CAN del Ejército, donde había una reunión en curso: “El ayudante mío se me presentó y en voz baja me dijo: general, hay una información de la radio de que la Corte Suprema de Justicia fue tomada por el M-19 (…) me pareció muy extraño y le contesté que acabábamos de estar ahí en el Consejo de Estado”.

Más adelante, Samudio se puso al frente de las operaciones a través de la Brigada 13 de Bogotá.

Sobre el operativo posterior, el general (r) recordó: “Yo permanecí en mi oficina, a mí nunca me llamaron del palacio presidencial, donde había sesión extraordinaria del consejo de ministros. Ni el presidente (Belisario Betancur) ni nadie me llamó, solo me quedé esperando recibir instrucciones concretas y concisas que nunca llegaron”.

Al día siguiente, en el marco de la retoma del Palacio de Justicia en horas de la tarde, recordó que, con mucho dolor, “vi muerto al vigilante que el día anterior me había indicado dónde quedaba la Sección Tercera del Consejo de Estado, estaba tirado en la entrada”.