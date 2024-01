La historia de Nikolett Bogár, la joven que huyó del modelaje: “me sentía miserable”

En diálogo con La W, la joven húngara Nikolett Bogár contó como fue su experiencia al interior de la industria del modelaje, un momento de su vida en el que aseguró sentirse “miserable”.

“Yo no me sentía triste y miserable por ser modelo, sino por ser anoréxica. Comía muy poco en ese momento y no quiero compartir lo que comía en ese momento, pero era una cantidad limitada”, dijo.

En sus palabras, las modelos “son un grupo que tienen un alto riesgo de sufrir desórdenes alimentarios y anorexia”.

Si no hubiera dejado de comer, ¿las grandes marcas la hubieran contratado?

“Los mejores trabajos los tuve cuando estaba más delgada, con el menor peso”, aceptó.

Estándares muy altos en la industria

“Los estándares que exigen los diseñadores y las marcas son muy altos. Los porcentajes de anorexia son bastante altos, por ejemplo, el 14.5% la sufren, mientras que en las personas que no están en la industria solo es del 6%”, comentó.

Finalmente, realizó una reflexión en la que expresó que no debe desaparecer ni la industria ni las modelos, pero “creo que es bueno que la industria emplee cada vez más modelos ‘saludables’”.

Cabe destacar que en la actualidad ella tiene una relación saludable con la comida y el ejercicio.