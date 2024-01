"Ministra de Deporte no solicitó los recursos a Hacienda": senador Mauricio Gómez Amín

Siguen las reacciones políticas tras la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por incumplimientos en los pagos que debía realizar el país. El senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien desde hace meses venía advirtiendo que este escenario podría ocurrir, aseguró que la responsabilidad política recae sobre la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.

“Como senador de la República, le pido la renuncia a la señora ministra del Deporte. Yo creo que ha sido negligente, ha sido irresponsable. Que confiese que no conoce la cosa pública, que no conoce de administración pública”, dijo.

Asimismo, el congresista manifestó que si la ministra no renuncia, el presidente Gustavo Petro debería sacarla de su gabinete. Si ninguno de esos dos escenarios ocurre, Gómez y otros senadores promoverán una moción de censura.

“Si esas dos cosas no pasan en este Gobierno del presidente Petro, donde suele pasar que se atornillan en los cargos sin importar lo que pase, el Congreso de la República en el mes de febrero tendrá que actuar a través de una moción de censura”, agregó.

Finalmente, el congresista reveló que en las últimas horas conversó con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien confirmó que la ministra Rodríguez no le solicitó los recursos que debían ser pagados.

“No se solicitó. Yo hablé con el ministro Bonilla ayer, le pregunté y él me confirmó que la ministra no hizo requerimiento alguno. Si la ministra no tiene la plata en caja del Ministerio del Deporte, que yo creo que sí la tenía, tenía la responsabilidad de hablar o con el presidente Petro o con el ministro de Hacienda y solucionar el tema como Gobierno”, concluyó.

