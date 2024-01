Al Oído: Presidente, ¿cuántas ciudades más frenará el Gobierno? ¿cómo confiar?

Cómo podemos confiar en medio de tantas mentiras por parte de funcionarios, no es la primera ministra que miente sin sonrojarse.

Es un desgaste total para el país ver como el presidente no alcanza a salir de un problema cuando sus funcionarios lo están metiendo en algo peor, es la radiografía de la falta de gerencia. Hasta el momento las explicaciones son insuficientes y lo cierto es que esto fue una bofetada a Barranquilla.

Ver que pasan las horas sin la renuncia de la ministra del Deporte habla de la falta de dignidad de nuestros funcionarios y gobernantes, habla del conocimiento que tienen ellos desde el poder, de nuestra mala memoria y es, al mismo tiempo, una actitud que, más que soberbia y cinismo, parece una burla para frenar a ciudades que políticamente se han opuesto al Gobierno.

Ayer muchos decían, con deseo de justificar lo sucedido frente a la responsabilidad del Gobierno en los Juegos Panamericanos, que el presidente es un hombre muy ocupado y que no puede estar pendiente de minucias. Bien, pues los Panamericanos no eran una minucia y claro que se supone que debe estar muy ocupado, pero ojalá no trinando todo el día, ojalá no en la supuesta agenda privada que. A hoy, nadie sabe qué pasa realmente con el mandatario.

Obvio que un presidente debe delegar en sus ministros esa es la función, pero ¿qué tipo de órdenes está dando? ¿acaso no hacen seguimiento de lo que delegan?

Discúlpenme, pero con tantas embarradas como consignar nómina a funcionarios de dos a tres veces y esto que afecta el turismo, la economía y la imagen del país en el mundo, ¿así es que creen que pueden manejar el sistema de salud?

A nuestros deportistas, que le debemos las alegrías más grandes como país, esta vez les jugó sucio presidente. Ahora si necesitamos que avance el acuerdo nacional del que tanto habla Petro, pero un acuerdo para que se comprometan a gobernar sin venganzas políticas, para todos, para intentar remar hacia el futuro buscando avanzar.