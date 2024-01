Dian no dio fecha para solucionar fallas de su plataforma tecnológica

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, le respondió en W Radio a la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), que señala que ya se cumplen 50 días de fallas e intermitencias en la plataforma y eso los ha llevado a tener pérdidas de 50.000 millones de pesos diarios.

Al respecto, reconoció que siguen las fallas informáticas por la actualización del sistema de aduanas, pero argumentó que “sí o sí se tiene que dar porque como lo he mencionado en ocasiones pasadas, permitir el contrabando descarado a través de las fallas de esta plataforma pues no es una opción y no nos vamos a esperar años para solucionarla”.

Sin embargo, Fitac pidió respuestas claras al sector empresarial del país y el director de la Dian no dio una respuesta frente a la fecha en la que se solucionará este asunto.

Entre tanto, Fitac argumentó que el consumidor final está asumiendo estos “altísimos sobrecostos representados en bodegajes, costos por las demoras en la devolución de contenedores vacíos, costos por ‘stand by’ de los transportadores terrestres de carga por carretera, entre otros, sin contar las demandas de orden contractual por los incumplimientos en el despacho de materias primas, insumos y bienes de consumo que infortunadamente y por razones no atribuibles a los empresarios, no pudieron ser entregados a tiempo, en una época de tan alta importancia como diciembre”.