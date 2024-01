Dian respalda a Petro en que comercios cerrados podrían estar evadiendo impuestos

Gustavo Petro. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

Luis Carlos Reyes, director de impuestos y aduanas (Dian), habló en La W sobre el cierre de los establecimientos como Olímpica, Éxito y Jumbo por el tema de las facturas electrónicas.

Al respecto, señaló que la facturación electrónica es una medida que está orientada a evitar la evasión de impuestos y que cuando alguien no factura electrónicamente o pone trabas a que el consumidor facture electrónicamente, “está mandando una señal muy fuerte a la administración tributaria de que de pronto hay, o más bien de que hay un riesgo grande de que ese establecimiento esté evadiendo impuestos, bien sea impuesto de renta por no, o sea, por no declarar todas las ventas que hace o también de IVA por la misma razón”.

De hecho, solamente le pueden pedir nombre o razón social, número de cédula o NIT y correo electrónico.

Incluso señaló que los cierres ocurren no solo por no expedirla “sino por ponerle trabas al usuario, al contribuyente, como ponerle requisitos adicionales como, qué sé yo, crear un usuario en una plataforma para que le den la factura electrónica”.

Por tanto, agregó que “la no facturación electrónica está muy de la mano con la evasión de impuestos y realmente la única razón que puede tener a estas alturas, tres años después de la expedición de esta normatividad, que alguien insista en no facturar electrónicamente de manera correcta es un altísimo riesgo de evasión de impuestos, entonces yo no diría que eso implica de ninguna manera que lo que mencionó el presidente sea desacertado”.

Reyes reiteró que los comercios pueden escoger entre ser multados o cerrados temporalmente, y en el caso de los comercios que han cerrado han concluido que económicamente lo que era preferible para ellos eran esos cierres.

Recordemos que Fenalco, gremio de los comerciantes, aseguró que los comercios se han comprometido con el proceso de facturación electrónica y que, han enfrentado todos los retos operativos, tecnológicos y de servicio al cliente, “aun cuando los tiempos otorgados en la normativa han sido insuficientes” y que los recursos invertidos en tiempo, personal y dinero han sido muy significativos.

Fenalco también aseguró que con los cierres no solo pierde el comercio, sino que también pierde el Estado, pues significa no generar IVA e impuestos.