Al Oído: Laura Sarabia con mayor poder que la vicepresidenta: ¿cuál es el verdadero rol?

El eje sin duda del 2024 es seguridad. Si hay algo que espere el país para retomar el rumbo es recuperar la seguridad. Este 2024 el espectro político plantea más retos para fortalecer la democracia, avances concretos en los diálogos de paz. Ojo, si este año no se logran bases sólidas en la negociación, es muy difícil que el Gobierno del cambio le cumpla a su principal bandera: la paz, porque no se puede hablar de potencia mundial de la vida cuando no han dejado de asesinar líderes sociales, firmantes de paz y cuando grupos armados están a sus anchas en tantos territorios.

Sin duda la prioridad debe estar en el diálogo con el ELN, que pasa por un momento complicado luego de la exigencia del líder de esta guerrilla prácticamente al dejar entre la espada y la pared al Gobierno exigiendo que se les financie, y agregar que si esto no pasa no pueden dejar de secuestrar, lo que constituye palabras más palabras menos una extorsión.

Otro punto que marcará la agenda es el de reparación a las víctimas punto que hasta el momento no avanza. A La Paz total, le llegó la hora de demostrar bases reales y no seguir en la nada, los diálogos con disidencias que además han traicionado ya el acuerdo de paz deberían tener condiciones completamente diferentes , en la agenda de paz también debería analizarse bajo qué líneas rojas decidan negociar con el crimen organizado. O priorizan o seguirán en un discurso sin resultados.

Y el segundo punto que debe estar en el radar del Gobierno es sin duda recuperar la confianza inversionista para que el crecimiento económico continúe, no se puede seguir generando miedo e incertidumbre. ¿Cómo se hace? generando garantías y no tratando al empresario como enemigo, no ahogando en impuestos al emprendedor. Y en la agenda legislativa veremos la lucha por sacar adelante: la reforma laboral, la reforma a la salud y la reforma a la justicia que sin duda la última es la que viene con mayor fuerza y con consensos . El ministro Osuna conformó una comisión de 35 expertos para buscar una reforma que resulte en beneficio para el país comisión en la que importa es la experiencia y conocimiento no ideología.

Se les acabó el espejo retrovisor este año deben mostrar para que fueron elegidos sin excusas. Señor presidente priorice, no sabemos qué hace en su tal agenda privada que ocupa más tiempo que el que trabaja, ya es hora de que gerencie este barco por favor y aclárenos cuál es el verdadero rol de Laura Sarabia que de directora de prosperidad social poco pero eso si parece con mayor poder, voz y agenda pública que la vicepresidenta.