¿Cómo cerró el Gobierno en ejecución presupuestal en 2023?

Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) aseguró en W Radio que hay retos importantes para cumplir la regla fiscal este año, en particular en el presupuesto de 502,6 millones de pesos “porque tiene unas fuentes de financiamiento que nosotros consideramos que no cumplen con las características necesarias para cumplir con regla fiscal. Son fuentes de financiamiento que no son permanentes y que estarían financiando gastos permanentes, este es el tema de los del arbitramiento de litigios”.

Sin embargo, recordó que para cumplir la regla fiscal este año quedan faltando alrededor de $ 23 billones, “eso implica o mayores ingresos o menores gastos o una combinación de ambos”.

En cuanto a la ejecución presupuestal, Velasco afirmó que a corte de noviembre 30, hubo una ejecución de los ingresos del Gobierno Nacional Central del 97% de lo esperado.

En cuanto a la ejecución de la inversión del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno había ejecutado el 62% al mes de noviembre.

Por lo cual, el economista señaló que “es muy probable que exista hacia finales del año todavía una falta de ejecución que según nuestros cálculos permitirá de todas formas cumplir con la regla fiscal del año 2023″.

