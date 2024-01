Senadores reaccionan a liberación de Arturo Char: ¿qué dijeron?

El exsenador Arturo Char fue liberado al finalizar la tarde de este lunes 8 de enero en cumplimiento de la decisión del juez que ordenó su libertad por vencimiento de términos, tras hallar procedente el recurso de habeas corpus que interpuso el abogado Cancino, defensor del exsenador.

Por esta razón, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y Antonio Zabarain, senador del Cambio Radical conversaron en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la liberación de Arturo Char por vencimiento de términos y analizaron sus diferentes posturas en la coyuntura.

“Lo que conoce la opinión pública son las impresiones y argumentos que emanan del doctor Miguel Ángel del Rio, ha sido muy claro en señalar que los términos no se habían vencido”, dijo el senador Cepeda.

Añadiendo a su vez que “la Corte misma ordenó una serie de pruebas y resolvió una serie de recursos que provenían de la defensa del exsenador Char y sobre esa base los términos no habían transcurrido y por lo tanto la decisión es una decisión que es altamente cuestionable”.

Por otro lado, enfatizó en que hay que recordar que los delitos “por los cuales él esta siendo procesado ante la justicia son muy graves y tienen que ver con una organización criminal que está detrás de unos manejos electorales supremamente turbios”.

Y así, que “las decisiones de la justicia se respetan, pero pueden ser discutida”.

Finalmente, por su lado, dijo que “más allá de estas hipótesis y alegatos, lo que está en juego son asuntos muy graves, es la existencia de una organización criminal en el Atlántico que ha realizado operaciones en épocas electorales para lograr comprar de manera industrial al elector”.

Por otro lado, Antonio Zabarain del Cambio Radical explicó desde su perspectiva que “en esos temas jurídicos soy muy prudente y respetuoso en razón a que no soy abogado. Lo que he entendido de todas las manifestaciones de los abogados es que ese habeas corpus lo resuelve el juez, también dicen que para eso no aplica la vacancia judicial y concluye siendo claro: si lleva 120 días detenido sin que se resuelva su situación, procede a la libertad”.

Añadió: “No soy quién para debatir una decisión judicial, estamos llamados a respetar el ordenamiento jurídico y la decisión de los jueces”.

Destacando que “la vida, la libertad y la familia es lo más preciado que posee el ser humano y particularmente me da felicidad que Arturo Char pueda disfrutar de eso”.

Sin embargo, dejó claro que “en cuanto a lo jurídico repito: no soy abogado. Mas adelante se sabrá si Arturo Char es culpable e inocente y yo, por lo que conozco de él, considero que no tiene nada que ver con esos hechos, pero no conozco los hechos”.

