La información de la serie nunca fue descalificada: Dir. de Centro Memoria sobre Matarife

En diálogo con La W, la directora del Centro Nacional de Memoria, María Gaitán Valencia, respondió tras la polémica que causó hace unas semanas la decisión de esa entidad de proyectar la película Matarife derivada de la serie, que aunque sostienen siempre fue de carácter privado para sus investigadores, Mendoza alcanzó a promocionar con “entrada libre”.

La directora Gaitán Valencia defendió la proyección de la cinta argumentando que es su deber como institución de memoria revisar todos los documentos que cualquier persona quiera aportar en la construcción de lo ocurrido durante el conflicto armado y que Mendoza se acercó al CNMH con esa intención.

“Nos fue solicitada revisar por el realizador Daniel Mendoza. No es la serie Matarife, por otra parte nosotros antes de aceptar la visualización de la película revisamos detalladamente la sentencia. La sentencia en ninguna parte dice que está prohibida la visualización de la serie, cosa que nosotros no estábamos haciendo, era la película y esa película es un producto documental que no ha sido exhibido en Colombia” dijo Gaitán.

Le puede interesar El deplorable estado del Museo de Memoria: se podrían perder $11.000 millones

También, agregando que la sola proyección de la cinta no significa que vaya a tener un concepto positivo al ser evaluada por los expertos del Centro Memoria, Gaitán defendió que frente a la serie Matarife, sus relatos nunca, según ella, han sido desacreditados en la Corte Constitucional durante la disputa judicial entre Daniel Mendoza y el expresidente Uribe.

“El señor Mendoza tenía que rectificar algunos calificativos que él utilizó, pero la información que está en la serie nunca fue descalificada por la Corte, entonces para nosotros es fundamental todo documento que aporte al esclarecimiento de la verdad del conflicto interno armado” aseguró la directora del Centro Nacional de Memoria.

Finalmente, acotó que la “confusión” frente a la proyección de la cinta y si esta iba a ser pública (como alcanzó a anunciar Daniel Mendoza) o privada, aseguró que siempre fue una invitación interna a sus investigadores y “que haya sido manejada de otra manera no es competencia del Centro Nacional de Memoria”.

Escuche la entrevista completa a continuación: