Megabiblioteca de Santa Marta, una obra inconclusa que despierta críticas y preocupaciones

Santa Marta

Después de siete años de espera y una inversión de 37 mil millones de pesos, la Megabiblioteca de Santa Marta ha sido entregada en condiciones deplorables, generando críticas de diversas autoridades. El secretario de Cultura, Darío Linero Mejía, junto al gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, y el veedor ciudadano, Edilfonso Orozco Barros, confirmaron que la infraestructura no está en condiciones para ofrecer sus servicios al público.

La Gerencia de Infraestructura, por orden del Alcalde Carlos Pinedo Cuello, evaluó la Megabiblioteca y encontró carencias fundamentales, como la falta de servicio de agua y red de alcantarillado. Además, la infraestructura adolece de problemas en elementos cruciales como la red contra incendios, los aires acondicionados, paneles solares y el sistema de cámaras de vigilancia. El auditorio, clave para eventos culturales, presenta deterioro por humedad y filtraciones. En cuanto a las colecciones, los archivos y equipos de consulta de los distintos formatos (audiolibros, filmografía, e-books, banco de imágenes), solo se encontraron las cajas de las 24 tablets que habrían sido entregadas; y de los 72 computadores solo aparecen 12, de los cuales solo funcionan siete. Además de carecer de una considerable colección de fondo antiguo, obras del pensamiento, literatura, revistas y monografías dignas de una biblioteca municipal, los libros no están categorizados, ni archivados correctamente.

El secretario de Cultura advirtió sobre riesgos estructurales, señalando peligros inminentes como el colapso del techo y una pared: “Ustedes se han dado cuenta el estado en que se encuentra la biblioteca. No se puede operar, no puede estar abierta al público. A más tardar mañana el doctor Luis Felipe puede tomar la decisión de cerrarla. Además de los riesgos, no hay nada que ofrecer en esta Megabiblioteca. No cuenta con la implementación de la Inteligencia Artificial. Santa Marta esperó siete años a que funcionara una Megabiblioteca que costó 37 mil millones de pesos, hoy los samarios se dieron cuenta qué hay detrás esta fachada”. Afirmó Darío Linero.