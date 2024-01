Segmentación de mercado y falta de competitividad: las críticas sobre propuesta de la CREG

En entrevista con W Radio, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), amplió los motivos que llevaron a la asociación a hacer una seria alerta ante la posibilidad de que las tarifas de energía en el territorio nacional tengan un aumento del 30% ante un proyecto de resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que busca poner tope al precio de la energía en bolsa.

Frente al tiempo que transcurrirá para que esta situación pase y se materialice, la directora expuso que tan solo falta que la CREG apruebe la resolución que tiene en manos, dijo: “esta previsto en una propuesta regulatoria de la CREG que para los próximos tres meses básicamente de enero a abril se incremente el costo del costo unitario de prestación de servicio electricidad en el país, están haciendo una propuesta de intervenir la bolsa de energía, que es un tema que todo el mundo estaba esperando, pero lo están haciendo subiendo los costos de la generación hidráulica subiendo los costos de la generación térmica y pasando el mayor costo sobre un tope que ponen a las tarifas en el componente de restricciones”.

Frente a lo anterior, Asoenergía aseguró que ya hizo un estudio el cual les arrojó el siguiente resultado: “hemos hecho un estimativo que demuestra y con las mismas cifras de la CREG, que la tarifa podría aumentar un 30% en este período; por supuesto el soporte de la CREG es decir que podría evitar mayores costos si no hace esto, pero en realidad el problema de competencia en la bolsa no se hace subiendo la aceptación de ofertas más altas, sino controlando justamente que si la competencia no se da pues se controle el precio máximo en el mercado de energía mayorista”.

En cuanto al sobrecosto que se pasaría al usuario final con la medida del ente regulador y que según los estimativos de Asoenergía sería de 2,4 billones de pesos, se explica que ese valor se obtiene al analizar el precio que se está teniendo en cuenta en el proyecto de resolución como tope máximo para pagar por kilovatio – hora a los generadores y el cual es de 532 pesos, un valor muy elevado teniendo en cuenta que hay momentos en que los precios al someterse a un régimen normal están entre los 200 y 300 pesos.

De igual forma, se debe tener en cuenta que hace apenas algunos meses, el precio de la energía en bolsa estaba superando los 1.530 pesos por kilovatio – hora rompiendo así sus máximos históricos, lo que llevó a que muchos sectores pidieran al Gobierno que generará una intervención para controlar ese valor tan elevado, por ende el proyecto de resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sería la respuesta a dichas peticiones.

Ante este punto, Asoenergía admitió que en efecto hacer una regulación sobre el tema es totalmente necesario y es lo que se ha pedido, pero que esta se debe hacer con el fin de mantener la competitividad y de no castigar aún más los bolsillos de los usuarios, allí la directora Fonseca, agregó “claro, el problema de la propuesta con la CREG es que está segmentada en el mercado, está diciendo a los hidráulicos les pongo este precio máximo, eso quiere decir que los llevó a ese tope y está sacando del mercado a las térmicas, es decir está disminuyendo la competencia. Si la propuesta fuera poner un tope a toda la generación y un tope que fuera competitivo ese sería digamos lo que estaríamos esperando como usuarios que pasara porque es lo que debería haberse adoptado desde hace mucho tiempo”.

Finalmente, aunque el tema expuesto ha generado gran controversia y ha permitido que Asoenergía mantenga su postura de reparos en firme, ni el Ministerio de Minas y Energía, ni la CREG se han pronunciado, argumentando que aún la medida sigue siendo un proyecto de resolución, no está en firme y se están teniendo en cuenta los comentarios respectivos.

Escuche la entrevista completa a continuación: