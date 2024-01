Al Oído: Bastante cara nos sale la “función social” de Verónica Alcocer

Al oído de los colombianos que aún no logramos digerir qué es peor: si el derroche de recursos de la primera dama o el comunicado de Presidencia en el que, en lugar de reconocer lo innecesario del gasto en asesores de vestuario e imagen, fotógrafo personal, entre otros, salen a decir que resulta que doña Verónica cumple una función social, claro, en un Gobierno que hablaba de austeridad. ¿Acaso la “función social” requiere que derrochen recursos? ¿por qué no paga eso de recursos personales? Que ojo, una de sus asesoras es su mejor amiga.

Función social pues sí, porque eso es lo que ha hecho con sus amigos, su vecina y su familia al generarle tanta ayuda desde que llegó de primera dama. En el mismo pronunciamiento señalan que Verónica Alcocer, respaldada por la jurisprudencia de las cortes tiene atribuciones para llevar a cabo tareas protocolarias y liderar iniciativas en materia de asistencia social y ahí vamos a detenernos. No es una funcionaria pública.

Función social que llevó a que el Gobierno del cambio en los primeros 100 días en un documental de 10 episodios sacara el capítulo Verónica Alcocer, la primera dama que rompe esquemas.

Función social que hizo que 14 días de viaje nos costaran 63 millones de pesos para que fuera en representación del Estado colombiano a los a los funerales de la Reina Isabel en Londres, el del exprimer ministro en Japón y el viaje por New York. Es decir 4′500.000 diarios, a eso sí le llamó vivir sabroso. Muchos seguimos esperando que algún día nos contesten ¿Cuál es la norma constitucional o legal que habilita a la primera dama Veronica Alcocer para ejercer funciones de representación internacional del Estado colombiano?

Sobre la figura de la primera dama hay que reflexionar, no pueden salir a minimizar lo sucedido porque acá no se le está criticando por como viste como hizo la oposición anterior a la ex primera dama o como baila, se le cuestiona por derrochar recursos públicos, por nombrar a sus amigas en cargos sin experiencia incluso a vecinas .

Cambio era hacer las cosas diferente, cambio es hacer, ojalá sea la oportunidad de entender que esa figura es a partir de una visión anacrónica del ejercicio del poder. No tiene sentido ni antes ni ahora, menos aun si se habla de austeridad y eficiencia en el gasto público.

Respeten lo público, respeten los impuestos que se pagan con tanto esfuerzo. ¿Qué sigue, que Nicolás Petro cumpla la función de inversionista?