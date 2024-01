“Mi mamá no era santa, pero no puedo odiarla”: Michael Corleone, hijo de Griselda Blanco

Michael Corleone, hijo de Griselda Blanco, dialogó con El Reporte Coronell de La W sobre su madre y los recuerdos que tiene de ella, siendo conocida como ‘La madrina de la cocaína’ o ‘La viuda negra’.

“La recuerdo como mi mamá, como mi mejor amiga, como la voz que siempre estuvo ahí para mí”, sostuvo.

“Lo único que tengo es amor por esa señora. Pido perdón a los afectados por el narcotráfico, por la cocaína en Estados Unidos y en Colombia. Mi mamá no era santa, pero en mi mente y corazón no la puedo odiar porque al final del día es mi madre”, aseguró.

Sobre su niñez, Corleone contó que fue normal y linda, como la de miles de niños colombianos, pero reconoció que, ya como un hombre de 45 años, no tenía nada de normal.

Asimismo, señaló que su madre nunca tuvo una conversación con él sobre el asesinato de su padre del que ella fue autora.

“Una conversación íntima y que tuvimos un par de veces mientras ella estuvo encarcelada. Ella era muy rígida, pero a la misma vez era muy transparente conmigo (…). Verbalmente no creo que hubiera una sola vez que en que ella me contestara. Yo comprendí algo que sabía, pero no creo que ella tuviera el corazón para confirmarme eso”, mencionó.

¿Cómo fue vivir bajo la amenaza de los enemigos de Griselda Blanco?

Comentó que a toda hora tenían el sentido de la urgencia, una vida llena de constante miedo. “Me crie sabiendo que en cualquier momento nos teníamos que abrir de ciertas partes y correr para otras caletas o escondites”.

Detalle que a su alrededor siempre hubo guardaespaldas, incluso reveló que un “señor de Pereira nos cuidó durante toda mi niñez y hubo constante miedo y no saber qué va a pasar mañana”.

¿Qué opina de la serie ‘Griselda’ de Sofía Vergara?

“Me di cuenta que ella estaba interesada en el papel hace 11 años, cuando la fama y la leyenda urbana de Griselda había crecido”.

A pesar de que aseguró sentir admiración por el trabajo de Sofía Vergara, dijo que se siente “ofendido” porque la actriz no lo consultó ni a él ni a la familia de Griselda Blanco, algo que calificó como una “cachetada en la cara”.

“Yo trabajo en la industria, he tenido uno de los programas más vistos en los últimos cinco años. Sí, estoy agradecido que una ‘reina’ colombiana esté haciendo el papel de mi mamá, pero al mismo tiempo esa es la cuestión, me pregunto, si de verdad quería el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia? ¿por qué no habló conmigo?”, cuestionó.

Añadió que si su mamá estuviera viva, Sofía no hubiera hecho el papel sin el consentimiento de ella.

¿Sofía Vergara sí se parece a Griselda?

“Es una mujer que se expresa con poder. He escuchado que mi mamá no era muy linda, pero eso es mentira. Si ven las fotos antiguas de mi madre, a ella le decían ‘La Muñeca de Porcelana’ porque era muy linda, muy hermosa”, concluyó.