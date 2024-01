Murió Annie Nightingale, icónica DJ y pionera de la radio británica

La BBC confirmó el fallecimiento de Annie Nightingale, la primera presentadora de BBC Radio 1 y la DJ más antigua de la estación, a la edad de 83 años. Nightingale, una verdadera pionera en el mundo de la música, dejó este mundo el 11 de enero en su hogar de Londres después de una breve enfermedad, según anunció su familia.

La destacada locutora, reconocida por su impacto en la escena musical durante más de seis décadas, fue aclamada como un modelo a seguir. Su legado va más allá de la radio, ya que derribó barreras y desafió los prejuicios de género, inspirando a generaciones de mujeres jóvenes a seguir sus pasos en la industria musical.

Nightingale se unió a BBC Radio 1 en 1970, y desde entonces, mantuvo una carrera sin igual, estableciendo un récord mundial como la presentadora de radio con la carrera más extensa. Su programa “Annie Nightingale Presents” se destacó por presentar a los grandes exponentes de la música dance, y su último episodio, transmitido el 9 de enero, incluyó éxitos de Deadmau5, AJ Tracey, Jorja Smith e Ice Spice.

Tim Davie, director general de la BBC, elogió la singularidad de Nightingale, destacando su contribución a la música y su apoyo constante a las mujeres en la industria radiofónica. Aled Haydn Jones, director de BBC Radio 1, expresó la devastación de la estación ante la pérdida de esta leyenda de la radio, subrayando que gracias a Annie, todo cambió y nunca será igual.

La influencia de Nightingale trascendió la radio, llegando a la televisión y los escenarios musicales en todo el mundo. Desde sus inicios en la década de 1970 hasta su último programa transmitido el 9 de enero de 2024, Nightingale dejó una marca indeleble en la historia de la radio y la música.

Una vida dedicada a la música y a la innovación

Nacida el 1 de abril de 1940 en Middlesex, Annie Nightingale inició su carrera en televisión y periódicos antes de convertirse en la presentadora del programa pop de los años 60 “That’s for Me”. Su incursión en la radio en 1970, a pesar de las restricciones de género de la época, marcó el comienzo de una carrera legendaria en BBC Radio 1.

A lo largo de los años, Nightingale se convirtió en una figura emblemática de la música dance, siendo la única DJ femenina en la estación durante 12 años. Su participación en programas como “The Old Grey Whistle Test” y su papel como defensora de la nueva música la convirtieron en una figura respetada en la industria.

Reconocida con un OBE en 2002 y posteriormente con una CBE en 2020, Nightingale no solo dejó un impacto duradero en la radio, sino que también apoyó y alentó a nuevas generaciones de locutoras. Su legado perdurará no solo en su extensa carrera, sino también en las becas Radio 1 que lanzó en 2021 para descubrir talento femenino y no binario en la radio.

Homenajes a Annie Nightingale

Tras la trágica noticia, numerosas personalidades de la industria musical rindieron homenaje a Annie Nightingale. El presentador del programa de desayuno de la BBC, Greg James, recordó el placer de compartir el edificio con ella y destacó su genuino interés en los demás. La presentadora de BBC Radio 2, Zoe Ball, elogió la inigualable presencia de Nightingale en cualquier evento.

La audiencia también recordará a Nightingale como una figura entrañable. En la década de 1980, Mark Ellen, periodista musical, describió cómo los oyentes la veían como una figura comprensiva y eternamente conectada con ellos. Su devoción perduró a lo largo de los años, convirtiéndola en una leyenda de la radiodifusión.