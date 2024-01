MinTransporte respondió a no prórroga de contrato de Muelle 13 del Puerto de Buenaventura

Desde la Revista Cambio se dio a conocer un nuevo lío jurídico de grandes proporciones que podría afrontar Colombia debido que “el Ministerio de Transporte echó para atrás la decisión que había tomado de prorrogar el contrato para la operación del muelle 13 del puerto de Buenaventura”.

Ante el escenario, en W Radio el titular de esa cartera, William Camargo, dio su versión sobre lo ocurrido y porque desestima que el país pueda afrontar una gran demanda.

Le puede interesar Ventura Group espera que la ANI revoque decisión sobre contrato del puerto de Buenaventura

En sus declaraciones inicialmente explicó los motivos que llevaron a hacer la solicitud frente a la decisión inicial de prorrogar el contrato, dijo “la información que tenemos es la siguiente, al Consejo Directivo llega a una solicitud de prórroga sin mayor detalle frente a un puerto en Buenaventura y es frente a uno de los componentes de una operación portuaria, ahí tenemos cuatro elementos y el muelle 13 que estaba bajo un permiso Especial otorgado a una entidad de las Fuerzas Armadas, había sido entregado en arrendamiento a un operador portuario, ahí ese permiso que se extinguió a finales de este año y tres permisos más que se extinguen el próximo año”.

Así mismo, se agregó que el otro gran motivo para adoptar la medida se encontró en que al momento de revisar la situación se hicieron reparos a los componentes ambientales por parte del Ministerio de Ambiente, lo que se sumó a una preocupación expuesta en una de las reuniones por el Ministerio de Hacienda lo que terminó condicionando la extensión del contrato del muelle 13.

Ante los argumentos expuestos anteriormente, el ministro Camargo, fijó su postura frente a lo que fue la decisión y los motivos que le llevan a pensar que no hay posibilidad de una demanda en contra del país y la medida adoptada.

Allí dijo que “a partir de allí se inicia un proceso en el que obviamente por un tema de principio de precaución asociado a operaciones también de temas ambientales, pues el Consejo Directivo considera que no es procedente esa extensión (del contrato) hasta que no se evalúe lo que ha pedido el Ministerio de Ambiente y sobre esa base se modifica una decisión que fue informada y a la cual renunció muy rápido, en términos de manera, digamos muy rápida el operador portuario, ahí hay que precisar aquí la operación el puerto sigue ahí, no hubo una afectación no hay un derecho adquirido”.

Así las cosas, al manifestar que no hay un derecho adquirido por parte de Ventura Group que era el operario de dicho puerto desde hace más de 30 años, el Ministerio de Transporte y área jurídica considera que no hay motivo para que se generé una demanda, agregando que “realmente quien tiene el derecho o quien tenía el derecho hasta esa fecha era la agencia Logística de la Armada quien adicionalmente solicitó prolongar las operaciones juntamente para no afectar el servicio y en este momento esa es la situación que hay sobre ese puerto”.