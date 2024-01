Crisis en el hospital de Cúcuta Erasmo Meoz por incumplimiento de MinSalud

El Hospital de Cúcuta Erasmo Meoz presenta una crisis profunda por el incumplimiento del Ministerio de Salud en los pagos que debía girar desde el año 2023.

Son varias las deudas, pero las que más preocupan son las que tienen por 83.000 millones de pesos en atención a migrantes, más de 200.000 millones por EPS liquidadas y 70.000 millones de pesos que le deben a proveedores de medicamentos y materiales.

Ante los micrófonos de La W se pronunció el presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores Públicos de la Salud, Arístides Hernández, quien señaló que los servicios de urgencia están comprometidos y que no hay recursos suficientes para poder cumplir con un funcionamiento optimo.

“No entendemos cuál es la intención del Gobierno Nacional. Aquí vino el ministro de Salud y la respuesta era que él iba a girar antes de que terminara el año 15.000 millones de pesos, pero nada ha pasado”.

Hernández, comentó que hay una evidente intención de generar una crisis para tratar de tramitar la polémica Reforma a la Salud.

“La crisis ya la generaron y está para ambientar una reforma que muy seguramente la Corte Constitucional va a tumbar. No entendemos la irresponsabilidad que hay por parte del Gobierno Nacional al no armar planes de contingencia y con los más de 56 mil billones de pesos que tienen de presupuesto. No estamos pidiendo que nos regalen, estamos pidiendo que nos paguen la atención a la población que es responsabilidad del Gobierno”.

Finalmente, señaló que para que el hospital vuelva a funcionar de manera adecuada se debe despolitizar.

“Eso está en manos de la Procuraduría. Nosotros como trabajadores somos funcionarios operativos y ojalá en la elección de nuevo gerente, ojalá, ellos se pongan en los zapatos de la gente y no piensen en la politiquería, pero si en la atención”, concluyó.

La W trató de comunicarse con el gerente del hospital, Tonino Botta; el director del Instituto Departamental de Salud, Fernando Álvarez; y finalmente, con el Ministerio de Salud, pero no fue posible obtener una respuesta.