Es un año de normalización: jefe económico de Allianz sobre la economía en 2024

W Radio continúa en Davos, Suiza, dialogando con los diferentes protagonistas que asisten al Foro Económico Mundial para conversar sobre los temas coyunturales del mundo como la economía.

Por esta razón, Ludovic Subran, jefe económico de Allianz, y reconocido economista francpes, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y analizó el panorama ecónomico de 2024.

Subran inició explicando que “el 2024 es un poco raro porque el 60% de la población va a votar, entonces el escenario económico que hacemos es que ojalá todo salga bien con los votos”, destacando que varios países del mundo, como Estados Unidos, tendrá elecciones este año.

Así mismo, añadió que “la buena noticia es el aterrizaje, sin dolor, de la economía norteamericana y europea a pesar de la crisis energética. La desinflación que continua. Imaginamos que las tasas de interés van a bajar un poco a mitad de año entonces es un año de normalización y en el que no va a haber problemas en términos de desempleo, pero lo vemos bastante positivo, muy vinculado al tema de políticas públicas”, enfatizó.

Por otro lado, el reconocido economista se refirió a la Inteligencia artificial, una de las coyunturas que están en el centro de la agenda publica mundial.

“El riesgo numero 1 es la desinformación. El tema de educar e informar es importante porque el riesgo social es relevante, luego de esta ola de inflación la gente lo encentra pesado”, contó.

Añadiendo que “el tema de la inteligencia artificial no se puede arreglar solo con temas de regulación, hay que explicar a la gente que no van a perder su trabajo, que no se va a poder usar contra la ley y todo eso estamos muy lejos”.

Así mismo, Subran habló sobre el cambio climático diciendo: “Un 40% de mi tiempo es sobre economía de cambio climático. Hay tema de asegurabilidad, de poder tener una póliza de seguros y poder pagarla, porque el precio de los seguros contra el cambio climático es fuerte”.

Finalmente, se refirió al discurso que ha tenido Javier Milei, presidente de Argentina, en Davos.

“El señor Milei es ahora el mejor amigo de los banqueros, veo esto como un tema loco. Todos estamos enamorados de Argentina, pero este señor es un poco raro”, contó.

