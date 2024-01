Módulo Peregrine se desintegró en su reingreso a la Tierra: tenía ADN de George Washington

El cohete Vulcan Centaur de United Launch Alliance, parte de la Misión Peregrine One de Astrobotic, despega del complejo de lanzamiento espacial en el Centro Espacial Kennedy en Merritt Island, Florida, este lunes. La Misión Peregrine One de Astrobotic lleva cargas útiles comerciales y de la NASA a la Luna para estudiar la exosfera lunar, las propiedades térmicas y la abundancia de hidrógeno del regolito lunar, los campos magnéticos y el entorno de radiación de la superficie lunar, así como parte de los esfuerzos de exploración lunar Artemis de la NASA. EFE/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El módulo de aterrizajes lunar Peregrine se incendió este jueves 18 de enero al entrar a la atmósfera terrestre y cayó sobre el océano Pacífico, diez días después de su lanzamiento y de fallar en su camino hacia la Luna, informó un funcionario de la agencia espacial estadounidense NASA.

Dentro del módulo se incluían las cápsulas que contenían muestras de ADN o cenizas de, entre otros, el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke y los expresidentes estadounidenses George Washington, Dwight Eisenhower y John Kennedy.

Colby Youngblood, presidente de Celestis, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y explicó el por qué esta misión falló.

“No consideremos que la misión haya fallado. En este vuelo estaban tres expresidentes, el creador de Star Trek, pero son dos misiones distintas”, dijo Youngblood.

Explicó que en “enero 8 se conoció la anomalía de la trayectoria que tenía en la luna”.

Sin embargo, resaltó que no considera “que la misión no haya sido exitosa, al contrario, a pesar de que no hayamos llegado al destino”.

Mencionó también que “es algo histórico en un vuelo espacial comercial, no se había hecho antes es un hito”.

Por otro lado, el presidente de Celestis se refirió a la seguridad de este tipo de misiones.

“No puedo garantizar la seguridad porque el espacio es duro, no hay garantías de seguridad de que algo malo no vaya a pasar”, comentó.

Puntualizando que “el espacio es impredecible, a veces los cohetes no hacen lo que deben hacer”.

Youngblood resaltó que “lo que si garantizamos es que si algo malo pasa, que puede pasar, ponemos en una misión exitosa los restos del familiar que quieren dejar en el espacio”. Dijo.

Finalmente, se refirió al servicio de este tipo de misiones. “Hemos puesto alrededor de 200 seres queridos en el espacio en 30 años, ponemos las cenizas, incluso tenemos el servicio de poner el ADN de las personas fallecidas”.

Añadió: “las personas se dan cuenta de que es algo real y que se puede hacer”.

“Estamos lanzando tres misiones al año. Tenemos hasta cuatro servicios que podemos ofrecer al cliente”, concluyó.

