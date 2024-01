Presidente Gustavo Petro en el World Economic Forum en Davos. January 19, 2023. (Photo by Colombian Press Office/Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

Al Oído | Al país no lo petrifican dos veces: arrancó campaña el presidente

El presidente Gustavo Petro participa en política y acá parece pasarse por alto, pero además dijo que su objetivo, lejos de ser cumplir con lo que prometió, es ganar las elecciones del 2026.

Pero hablemos con la verdad, ninguna estrategia habla más que la forma de gobernar y este proyecto político del cambio ha sido todo menos eso. Un Gobierno que no ha necesitado oposición para generarle desgaste reputacional porque todo han sido implosiones causadas por los más cercanos al presidente entre sus congresistas, gabinete y su familia.

Por otro lado, la principal bandera del presidente de la Paz Total no presenta avances y cada día se opaca más, lo cierto es que en medio de los diálogos parece que lo único que se está haciendo es fortaleciendo al ELN.

El orden público en el país está al garete y sin ningún doliente. Mientras los delincuentes hacen lo que se les antoja, el presidente se dedica a hacer giras internacionales opinar más de temas de otros países y olvida nuestros dolores. No hay garantías de seguridad para nadie. Se necesita orden y autoridad. Es que el 2023 cerró con un aumento del 73% en secuestro.

En medio de que el Gobierno actual propone construir un nuevo sistema de salud desde cero. El cual promete mucho pero en mejoras al paciente poco y nada, eso sí que busca beneficiar amigos del gobierno .Mientras continúa la crisis de desabastecimiento de medicamentos en el país.

Un Gobierno que prometió no despilfarrar el presupuesto, pero con tanta gira y comitiva no cumple. En el que quienes cometen errores no asumen, o revisen escándalos y como les ha ido ?

Un cambio en el que a los nadies no les va tan bien como a los amigos de la primera dama.

No, la tendrán fácil porque aunque el presidente es experto en campaña, esta vez ya los vimos al frente del timón.

¿Usted votaría de nuevo por un proyecto de izquierda a la presidencia?