Autoridades siguen en alerta por incendios forestales en Santander

Bucaramanga

El fenómeno del niño y las altas temperaturas que se han registrado en Santander mantienen en alerta al departamento por el incremento de incendios forestales, que si bien, se tiene como hipótesis que fueron generados, han ocasionado la pérdida de más de 300 hectáreas de vegetación.

“Hemos tenido situaciones especiales en varios municipios como Puente Nacional, San Gil, Rionegro y los más graves en Mogotes y en el área metropolitana pues hay varias causas, el intenso verano, la irresponsabilidad de algunas personas que fuman que botan las corillas y eso en este momento es muy preocupante porque se genera rápidamente un incendio forestal”, señaló el gobernador Juvenal Díaz Mateus en diálogo con W Radio.

Dijo también el mandatario que los alcaldes del área metropolitana estarán tomando decisiones importantes con el fin de evitar que se hagan quemas de basura e incluso paseos de olla que podrían generar más incendios forestales.

“La realidad es que no estamos preparados, no hubo planeamiento con suficiente atención de capacidad, no tenemos capacidades dependemos de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional que estuvieron muy prestas pero no podemos depender de las fuerzas, mi recomendación es al Dapre que tenga una bolsa de dinero con esas empresas civiles para que puedan reaccionar”, añadió el gobernador de Santander.

Agregó el mandatario que las autoridades ambientales no deberían actuar solo cuando ya pasó la emergencia sino que se debe tener un plan de prevención e incluso durante los hechos deberían hacer presencia.

A su turno, el Brigadier General Oscar Vera, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional señaló a La W que en Mogotes ya hay varios pelotones trabajando en terminar de controlar el incendio que ya deja la pérdida de por lo menos 300 hectáreas de vegetación.

Agregó que en reunión con el gobernador de Santander se hará un balance de la situación de emergencia que se registro y que aún está siendo apoyada por aeronaves del Gobierno Nacional.