“Hay pocas dudas de que el candidato republicano será Donald Trump”: Fergus Cullen

El pasado 21 de diciembre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonó la carrera por la nominación presidencial republicana en Estados Unidos tras varios meses con una campaña en caída libre. Con esta decisión, allana aún más el camino al expresidente Donald Trump, quien ahora parece un rival imbatible.

Con la retirada de DeSantis, la única que queda enfrentada a Trump en la contienda interna es Nikki Haley, exembajadora ante la ONU, cuya prueba de fuego y quizás última oportunidad, será el próximo martes 23 de enero en las primarias clave de New Hampshire.

Para analizar este nuevo panorama político en el marco de las elecciones de Estados Unidos, La W conversó con Fergus Cullen, expresidente del Partido Republicano en este estado y quien aseguró que existen pocas dudas de que Trump sea el candidato de su colectividad.

“Trump tiene un liderazgo importante dentro del Partido Republicano. Los votantes republicanos tienen poco apetito para hacer un cambio y Nikki Haley no defendió su caso lo suficiente para recoger a esos votantes independientes (…) hay muy pocas dudas de que el candidato republicano va a ser el expresidente Donald Trump”, expresó.

Por otro lado, sobre cuáles podrían ser las estrategias o los planes para que Hayley destaque dentro de esa campaña, Cullen precisó que, en su estado, existen candidatos y votantes independientes y que la mayoría de los republicanos podrían inclinarse por el expresidente Trump.

Así, advierte que Hayley no ha hecho lo suficiente para captar el voto de esos independientes y separarse lo suficiente del exmandatario Trump para mostrarse diferente: “No ha dicho, por ejemplo, que las elecciones del 2020 no fueron robadas y eso la ayudaría a captar esos votantes”.

Sobre el resultado que le permitiría a Hayley seguir en la contienda electoral, Cullen advirtió que la candidata tiene que acercársele en New Hampshire, si bien no precisamente tiene que ganar: “Tiene que acercarse y que Donald Trump esté por debajo del 50%. Debe mostrarse competitiva, pues si (Trump) le saca más de 10% o 15%, ya no hay posibilidad de que pueda seguir peleando en estas elecciones”.

En cuando a Ron DeSantis, cuyo equipo había dicho en varias oportunidades que no abandonaría su aspiración presidencial y si su retiro buscaba que no se viera tan mal en New Hampshire a la hora de lanzar la candidatura para el 2028, Cullen advirtió: “Creo que esta derrota sí iba a ser una vergüenza para él, pero no creo que tenga una segunda oportunidad de lanzarse a la Presidencia. Él tuvo recursos y oportunidades para poder competir y no pudo convertir eso en apoyo y en donantes. Creo que su carrera política se va a acabar en su mandato como gobernador”.