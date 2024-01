Los reparos del Ministro de Salud a quienes se oponen a la reforma

Bucaramanga

En Bucaramanga se desarrolló la primera audiencia pública sobre la reforma a la salud liderada por la Comisión VII del Senado de la República en donde asistió el Ministro de la Salud y escuchó a un grupo de ciudadanos que están a la espera de lo que suceda en el país en el ámbito de la salud.

INVIMA: Director ya no requiere título en salud o ciencia para asumir el cargo

El ministro de salud, Guillermo Jaramillo, hizo fuertes reparos a quienes no apoyan esta reforma y aseguró que unos de los más perjudicados son los empleados de este sector, “hoy me quedé aterrado, de una nómina de 300 no hay sino máximo 10 que son de plantas, los demás los tienen a través de un tercero”.

Hallan sin vida a procurador judicial de Caquetá en apartamento del centro de Bogotá

Además, dijo que los hospitales se volvieron directorios políticos y agradeció que ya terminó la campaña electoral. También se refirió al pago que le hacen desde el Gobierno Nacional a las EPS y que son ellos quienes se demoran en pagarles a sus empleadores e IPS.

Para evitar pagos dobles, MinHacienda anuncia cambio en giro de nómina en enero

“Los que manejan IPS entienden esta situación, si nosotros pagamos directamente a las EPS anticipadamente ¿por qué se demoran en pagarles? no tienen ninguna razón, por eso el giro directo, que hay que racionalizar el gasto, por supuesto pero nosotros no auditamos ni un solo peso de las EPS”, puntualizó el jefe de esta cartera.

Fue enfático en que la ANDI debe presentar los estudios independientes que han hecho pues desde el ministerio se han hecho otros con la información que entregan las EPS y les da una cifra diferente, “solamente cinco EPS cumplieron con los requisitos de entregar la información a tiempo y que firma el revisor fiscal por lo menos al valorarla sea el 90% consecuente con lo que han presentado”.

“Yo no entiendo por qué si el negocio es tan malo si están perdiendo tanta plata por qué se pegan al negocio tan malo, yo no soy empresario, yo soy cirujano, una EPS a la cuál siempre le doy crédito me ha dicho que no gastan sino el 3,5% en la administración y fue claro en decir: si yo no hubiera recibido el dinero el déficit que hubiera tenido el año pasado hubiera sido de $500 mil millones pero como lo recibí apenas fue de $100 mil, ya entienden por qué necesitan el dinero”, señaló el ministro.

Agregó que si lo citan a la Procuraduría o Contraloría él también responde y los demanda a todos, presenta acciones populares para que sea la gente quien diga si tiene la razón o no en la demandas que le haría a las EPS.

Asegura que junto a los parlamentarios están en la misma tónica de conciliar el mejor proyecto de reforma a la salud y la asemeja con la paz, que es algo que todos la quieren y que es consciente que ningún proyecto es igual el que entra al que sale.

“Yo no estoy trabajando para las EPS, yo solo trabajo para la gente que tiene necesidades y para el pueblo colombiano”, enfatizó el ministro quien aseguró que se comprará la licencia para garantizar el medicamento necesario para el tratamiento de las personas con VIH+.

Además, dijo el ministro que si no había dinero se deberá hacer una reforma tributaria y que sean los empresarios los que paguen lo que han dejado de pagar, que los que menos tengan sean los que menos pongan y los que más tengan, más pongan.