Opiniones divididas ante propuesta de Petro de una gran alianza de la izquierda colombiana

La propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de unir a los movimientos políticos de izquierda en Colombia de cara a las elecciones presidenciales del 2026 sigue generando todo tipo de reacciones.

Por los micrófonos de La W estuvieron Clara López, senadora del partido Todos Somos Colombia; el Exconcejal de Bogotá Carlos Carrillo; y Paulino Riascos, senador del partido Alianza Democrática Amplia, quienes expresaron sus puntos de vista sobre esta propuesta.

“Debemos organizarnos como un frente amplio, como en Uruguay. Lo que podemos hacer es respetar esas denominaciones del Partido Comunista, el Polo, pero dentro de este frente se respetarían las autonomías y las directrices de organización interna, aunque nos uniríamos en la parte ideológica y electoral”, señaló López.

Por su parte, Carlos Carrillo se refirió a la estructura del Polo Democrático Alternativo, un partido que, para él, ya desapareció.

“El Polo Democrático ya desapareció, lo que queda es una cúpula amarrada a un poder que no es real. Hablamos de una estructura que se niega a desaparecer”, aseguró.

Sin embargo, reconoció estar de acuerdo con Clara López, pues “el único camino para transformar el país es que se haga ese frente unido”, por lo que señaló que es clave que la izquierda se unifique en una sola estructura política porque, “de lo contario, desperdiciaremos los vientos de cambio que vienen sonando”.

Finalmente, Riascos cuestionó esta propuesta porque su experiencia en el Pacto Histórico no ha sido buena.

“Mi principal inconformidad es cómo se me ha tratado en el Pacto. Nada tiene que ver mi posición de querer ser, pero no se me ha respondido. Nos convencimos de este proyecto político y no se nos respetó nuestra participación”, dijo.

“Yo no creo en el actuar de Maria José Pizarro para que Petro le delegue a ella coordinar el proceso”, concluyó.