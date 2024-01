Si Barranquilla puede mantener sede, Comité Olímpico Peruano será solidario con Colombia

En diálogo con La W, Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), habló sobre la candidatura de Lima para ser la sede oficial de los Juegos Panamericanos de 2027, luego de que Barranquilla perdiera su puesto por “los innumerables incumplimientos de contrato vigente”, según Panam Sports, la Organización Deportiva Panamericana que aglutina a 41 países.

A pesar del optimismo, Manyari sobre la posibilidad de que Lima sea la sede oficial de los Panamericanos 2027, expresó un claro mensaje de solidaridad hacia Colombia: “Entiendo la dureza de la situación que han atravesado. Si hay alguna posibilidad de que Barranquilla pueda mantener la sede, el Comité Olímpico Peruano será solidario con Colombia y mantendrá esa posición”.

Sin embargo, el presidente del COP mostró pocas expectativas de que Barranquilla recupere la sede oficial. “Pueden analizarse opciones en un futuro, pero lo importante es que quede claro que la amistad tiene que estar por delante. La amistad entre Perú y Colombia ha sido desde muchos años muy fuerte y muy sólida. Si existe la posibilidad, Perú estará al lado de ustedes por más que Lima esté candidateando. Pero si se agotaran las instancias, entendemos también que entramos en competencia y el COP dará lo mejor de sus capacidades para buscar que Lima sea nuevamente la sede”.

Para que Barranquilla recupere la sede oficial, Panam Sports debe someter a Asamblea esa decisión. De ser así, el Comité Olímpico Peruano “votaría a favor de eso”, según Manyari.

En relación con el apoyo recibido por el COP en 2019 para ser la sede oficial de los Juegos Panamericanos, Manyari no proporcionó muchos detalles debido a que no estaba en el cargo en ese momento. No obstante, destacó que el gobierno de ese entonces estuvo presente y apoyó dicha candidatura con ampliación de presupuesto y respaldo político.

Esos juegos fueron “absolutamente positivos” para el país andino, afirmó el presidente del COP. “Generaron ingresos de más de 5.200.000 de soles (1.405.405 dólares). Lima generó un retorno de tres por cada dólar invertido. En cuanto imagen al país, (Perú) generó en 2019 más de mil millones de dólares, eso es muy importante para nosotros”. Además de estas ganancias económicas, Manyari destacó que recibieron a 50.000 turistas, se generaron más de 500.000 empleos directos e indirectos y el evento “fue el mayor gesto deportivo hasta ese entonces de los Juegos Panamericanos”. La proyección para Lima 2027 es de 900 millones de dólares.

Las ciudades de América tienen hasta el 31 de enero para postular su candidatura como sede oficial de los Juegos Panamericanos 2027. Después de eso, “no está del todo claro” el tiempo estimado para elegir a la sede ganadora, según el presidente del Comité Olímpico Peruano. Esto porque Panam Sports debe publicar, en la primera semana de febrero, las candidaturas oficiales; después de eso, cada Comité debe pagar unos 50.000 dólares por los derechos de representación, lo que debería cubrir la visita de los delegados de Panam Sports, quienes van a verificar los estados de cada ciudad; por último, habrá una Asamblea para adjudicar la sede, la cual tendría lugar “entre la última semana de enero y la primera de marzo”, según los cálculos de Manyari.

“Tengan presente que, para toda América y para Perú, Colombia representa los más altos estándares de excelencia deportiva a nivel mundial, son un referente para nosotros en cuanto a desarrollo, es imposible no ser solidarios con unos amigos tan grandes”, concluyó.