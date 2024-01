Concejal de Bogotá denunció millonario contrato en la UNGRD del pastor Alfredo Saade

El concejal de Bogotá Daniel Briceño expuso en La W informes que cuestionan los honorarios de más de 257 millones de pesos otorgados a Alfredo Saade por la UNGRD.

Briceño asegura que los documentos evidencian irregularidades y actividades inexistentes. “El pastor Saade escribió informes iguales al señor Andrés Esquivel, quien trabaja con él, y quien los enviaba antes, por lo que podemos decir que los copiaba y los pegaba igual”, aseguró Briceño.

Le puede interesar Lilia Roa llegaría a la junta directiva de Ecopetrol

El contrato de 12 meses, que al final solo duró 3 meses y que estaba destinado a servicios jurídicos, está siendo objeto de controversia, pues según denuncian fue un cargo corbata.

Briceño señala inconsistencias en informes, incluso identificando un presunto plagio de otro contratista. “Alfredo Saade hacia lo mismo que hacia otro contratista y llenaba los informes con lo mismo que Esquivel pero no aparecía en ninguna de las actas”, comentó Briceño en La W.

Saade respondió acusando al Centro Democrático de un ataque para desviar la atención de la corrupción en el partido. “Los informes sí están, pero ellos quieren desviar la atención para rebajarme al nivel del Centro Democrático”, enfatizó Saade.

Según la investigación, hay dos actas que Saade pone para cobrar, pero que no están firmadas por él. “Puede que se me haya olvidado firmar una asistencia”, explicó en La W el pastor, alegando que no es corrupción no haberlo firmado.

Ante las acusaciones, Saade anunció acciones legales por injuria y calumnia, desafiando a Briceño. El pastor sostiene haber cumplido idóneamente y califica la denuncia como desinformación de la ultraderecha y aseguró que la disputa promete escalar, revelando tensiones políticas y alegatos de corrupción en la esfera pública.

Escuche la entrevista completa a continuación: