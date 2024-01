“No tuve ninguna amenaza”: registrador del Chocó tras ser liberado de su secuestro

El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó la liberación de Jefferson Murillo, registrador delegado del departamento del Chocó, quien había sido secuestrado el pasado 6 de enero. Por esta razón, el mismo registrador Murillo pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo para hablar del tema.

Murillo inició hablando sobre el grupo armado que lo secuestro.

“No tengo a ciencia cierta qué grupo me secuestró porque me tomaron cuatro hombres armados, armas largas, salieron del vehículo, me amenazaron me dijeron que tenia que ir con ellos a reunión”, relató.

Añadió: “un primo me acompañó y tenía cierta tranquilidad, pero sospechaba que era un secuestro”.

Resaltó que previo a su secuestro no tuvo “ninguna amenaza en particular”.

Por otro lado, el registrador se refirió a su estado de salud actual: “Tengo heridas leves por la cuestión de que caminamos muchos, pero en general bien. Me haré exámenes para descartar enfermedad por el consumo de agua o cosas así”.

Sobre su liberación mencionó que “hubo mucha presión de masa y la prensa. Las autoridades sobrevolaban el sitio, podía ser también un factor importante”.

Escuche la entrevista completa a continuación: