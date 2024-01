“En este Gobierno, ministro que mete la pata está ratificado”: senador Mauricio Gómez

Ha transcurrido casi un mes desde que estalló el escándalo por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 y la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, a quien muchos señalan como responsable, sigue en su cargo.

Pese a que algunos sectores sugerían que la funcionaria podría renunciar al cargo o que el presidente Gustavo Petro la sacaría de su gabinete, ninguno de esos dos hechos se ha producido.

El único camino que queda entonces para eventualmente sancionar a la ministra sería la moción de censura promovida por un grupo de 37 senadores de distintos partidos políticos. Por esa razón, varios de los promotores de la misma enviaron una carta al presidente del Senado, Iván Name, solicitándole que anticipe el debate.

Las sesiones ordinarias se reanudarán el próximo 16 de febrero, por lo cual, los firmantes piden que el debate sea antes de esa fecha.

“La ministra, negligente, porque por supuesto fue culpa de ella, hoy sigue en su cargo como si nada hubiera pasado. Por eso nosotros le enviamos una carta al presidente del Congreso, Iván Name, para que adelante el debate de moción de censura ya, en estos próximos días, y solamente nos quede la votación para cuando entremos, el 16 de febrero”, explicó en La W el senador liberal Mauricio Gómez.

Asimismo, el congresista cuestionó fuertemente que lo sucedido no haya significado ninguna consecuencia para Rodríguez y afirmó que la pérdida de los Panamericanos es el escándalo más grande de lo que va del actual Gobierno.

“Lo que yo deduzco de lo que está pasando es que aquí el ministro que la embarra y mete la pata está ratificado. Aquí no hay consecuencias para ningún ministro que no ejecute o que no haga lo que tiene que hacer. Lo que pasó con los Juegos Panamericanos es el escándalo más grande de todos estos meses del gobierno porque se perdieron los juegos más importantes después de los juegos olímpicos para un país”, dijo.

Finalmente, Gómez manifestó que, aunque no tienen aún certeza sobre los votos, confía en que esta sería la primera moción de censura que prospere en la historia del Congreso contra un funcionario del Ejecutivo.

“Sería la primera moción de censura en pasar y no sabemos si vamos a tener los votos o no. Tenemos la voluntad de hacer un debate, de demostrarle a la plenaria del Senado por qué se tiene que ir esta ministra, porque no solamente le quedaron grandes los juegos sino el Ministerio. La ejecución del ministerio el año pasado fue un desastre. Yo quiero que la ministra en ese debate nos muestre una obra en el país porque no la hay. Esperamos que ese debate se dé lo más pronto posible porque el país lo está esperando”, concluyó.

Escuche la entrevista en La W: