Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República. Foto: Colprensa.

Preocupa que DNP pierda protagonismo: ex codirectora de BanRep tras salida de su director

Este jueves 1 de febrero se conoció que Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se va del Gobierno Nacional.

Fuentes cercanas al director señalan que esto se da por diferencias con el presidente Gustavo Petro. Asimismo, señalan que estaba siendo maltratado por algunos funcionarios.

Por esta razón, Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y ofreció su perspectiva de la noticia.

“Las personas que aún llevan una voz técnica en el gabinete cada vez son mas marginadas”, inició reaccionado Soto.

Así mismo, resaltó que “hay que ratificar que sea cierta (la noticia) y segundo esperar a quién van a designar, que sean una persona con experiencia aprobada y calidades y competencias”, comentó.

En ese sentido, Soto mencionó que lo que ha visto “es que hay una crisis de liderazgo, el presidente no está dando línea, los ministros van mucho a lo que consideran que debe ser y no tienen un equipo”, añadió.

“Ha habido una desbandada de funcionarios públicos”, explicó.

Soto también mencionó que “no hay quién resuelva el día a día, no hay quién enfrente al presidente y le diga ‘presidente, no se puede’”.

Finalmente, la ex codirectora de BanRep se refirió a las sensaciones que le deja la salida de González del DNP.

“Me preocupa que el DNP pierda injerencia y protagonismo. En la práctica, González ya estaba marginado, por ejemplo, no lo llevaron a Davos, no lo tenían en cuenta para el acuerdo nacional”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: