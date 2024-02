La competencia para investigar al presidente es de la Comisión de Acusación: Wadith Manzur

La Fiscalía no puede preguntar por el presidente: Wadith Manzur sobre “juicio” a Petro

En medio de la tormenta causada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que sugiere que se está orquestando un golpe de Estado en su contra, La W consultó al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la instancia encargada de investigar al primer mandatario.

El representante Wadith Manzur, del Partido Conservador, explicó que la Fiscalía no puede adelantar ningún tipo de actuación contra el presidente, pues carece de competencia legal y constitucional por el fuero que tiene el jefe de Estado.

“El fiscal y la Fiscalía tienen que investigar delitos que presuntamente pudieron haber cometido otros actores de la campaña, como el gerente o el auditor. Lo que no puede la Fiscalía es preguntar por el presidente de la República o su comportamiento. La responsabilidad de los actos que haya cometido el presidente sí los tiene que investigar directamente la Comisión de Acusación. Si el fiscal encuentra algo que de alguna manera podría implicar al presidente de la República, tiene que inmediatamente compulsar copias a la Comisión”, indicó.

Asimismo, Manzur respondió a las denuncias hechas por el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, sobre un supuesto estancamiento de los procesos contra Petro en la Comisión de Acusación y afirmó que el congresista de oposición no tiene claro el procedimiento.

“Sería bueno de vez en cuando pegarle una leída a la Ley 5, que es el reglamento que nosotros tenemos del Congreso de la República. Muy difícil ejercer como congresista y no conocer bien la Ley 5. Las investigaciones están avanzando y no son responsabilidad del presidente de la Comisión, sino de los investigadores que tienen a su cargo el proceso, que hacen unas actuaciones sin necesidad de que haya una sesión. (…) Lo más importante es aclarar que la Comisión de Acusación no adelanta juicios políticos. El juicio político se da ante el Senado de la República”, agregó.

Finalmente, Manzur explicó que están respetando el derecho a un debido proceso que tiene Gustavo Petro y que las decisiones del caso por la presunta financiación irregular de la campaña del 2022 se tomarán “en derecho”.

“Mi única responsabilidad está en garantizarle el debido proceso al presidente de la República, en que haya celeridad, transparencia y que se tomen decisiones en derecho. No voy a dejarme presionar por las personas que digan que hay que hacer el juicio político ya. El presidente de la República merece su debido proceso y que las cosas se hagan en los tiempos de la ley y así lo estamos haciendo en la Comisión. Las decisiones se toman en derecho”, concluyó.

Esta semana la Comisión de Acusación tiene previsto escuchar la declaración de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.