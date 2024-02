El ‘Cura’ Ordoñez, concejal de Santa Marta, propuso la creación de un Marihuanódromo

Santa Marta

Durante el debate de seguridad realizado en el Concejo de Santa Marta, se abordaron diferentes problemáticas que afecta a la comunidad, una de ellos relacionado con el consumo de drogas en lugares públicos, hecho que fue prohibido por la alcaldía a través de un decreto.

Ante esta situación que afecta a la población samaria, especialmente los menores de edad, el concejal José Alfredo ‘El Cura’ Ordoñez planteó una solución que permita que los consumidores de marihuana estén en un solo lugar y no de manera dispersa en toda la ciudad.

“Hace unos días celebraba la reglamentación del consumo de marihuana en lugares públicos por parte de la administración pública, pero no podemos andar con un racero de doble moral, sabemos que en Santa Marta hay un sinnúmero de consumidores de cannabis, pero no le dijimos donde pueden consumir. Parece escandaloso en labios del cura proponer que se haga un marihuanódromo en Santa Marta, pero es que hay que situar el consumo y no esconderlo, esto no es un problema de religión, sino de salud pública”, dijo el concejal.

Es de recordar que, el alcalde Carlos Pinedo, firmó el decreto que prohíbe el consumo de drogas en espacio público, especialmente en parques e instituciones educativas del distrito. Esto según la Policía Metropolitana de Santa Marta, va a brindar las herramientas necesarias para hacer mejor su trabajo.