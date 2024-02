Arden las montañas de Sora y Villa de Leyva en Boyacá

Tunja

Un incendio forestal de grandes magnitudes se presenta en las montañas de los municipios de Sora y Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. De acuerdo con las autoridades el fuego inició cerca de las 6:00 de la tarde y se investiga si fue de manera natural a causa de las altas temperaturas generadas por el Fenómeno de El Niño o si por el contrario fue producto de personas inescrupulosas.

El capitán Darío Pedreros comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja señaló que este incendio se salió de control y que seguramente se trabajará hasta altas horas de la noche para poder controlarlo.

“Este incendio se presenta en el municipio de Sora, al lado de Cucaita y fue atendido en primera instancia por el cuerpo de bomberos voluntarios de Samacá, posteriormente, recibió el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva, el Cuerpo de Bomberos de Tunja y la Policía Nacional quienes estamos trabajando en el sitio intentando controlar el incendio. Vamos a trabajar hasta altas horas de la noche, ya que nos indican que existen algunas viviendas que están en riesgo, razón por la cual se viene trabajando en horas de la noche para poder sofocar este incendio forestal que es de gran magnitud y que muy seguramente será necesario tener apoyo de un helicóptero y otras entidades para poder seguir dando respuesta a este incendio forestal en el municipio de Sora”, indicó Pedreros.

A pesar de que existen protocolos que indican que no se debe trabajar en horas de la noche en atención de incendios forestales para no poner en riesgo la vida de las personas, las labores de los Cuerpos de Bomberos de Samacá, Villa de Leyva y Tunja y la Policía Nacional continuarán debido al peligro que las llamas lleguen a varias viviendas.

“Existen unos protocolos en donde la atención en incendios forestales en horas de la noche no es recomendable para no poner en riesgo a las personas que se encuentran en la atención, sin embargo en este momento la prioridad es defender unas casas que se encuentran muy cercas al sitio del incendio razón por la cual, se seguirá trabajando con los grupos que se encuentran allí hasta tanto se logre por lo menos controlar y poner a salvo estas viviendas que se encuentran en riesgo, entonces no es posible determinar una hora en este momento si es necesario trabajar toda la noche para poder lograr el control por lo menos en esta zona de viviendas pues se hará”, agregó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntario de Tunja.