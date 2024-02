Consolida interferencia externa: Néstor H. Martínez por llamado de CIDH a Corte Suprema

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el proceso de elección de fiscal general en Colombia, y solicito a la Corte Suprema de Justicia “cumplir con su deber” y elegir a la mayor “brevedad posible”.

Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, dialogaron los exfiscales Néstor Humberto Martínez, Guillermo Mendoza y el abogado Javier Galindo, para ofrecer su perspectiva sobre el tema.

“Uno queda perplejo de la lectura del comunicado que conocimos ayer de la CIDH en donde el mismo organismo censura las interferencias indebidas a la acción de la Corte Suprema en la elección de fiscal”, dijo Martínez en su primera intervención.

Así mismo, puntualizó que el llamado “consolida, ahora, una interferencia externa, indebida e inaceptable, que carece de mandato en la carta de la OEA y de la propia CIDH”.

“En el comunicado, la CIDH apela a su condición o al mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la media que sostiene que la falta de un fiscal titular puede inducir a la impunidad y a que no haya ejercicio de la acción penal como si en Colombia se hubiera interrumpido la gestión misional de la Fiscalía, eso no es cierto”, añadió.

Expresando: “francamente es una interferencia totalmente inaceptable”.

Finalmente, el exfiscal Martínez dijo: “yo diría que después de mirar lo que está aconteciendo y las declaraciones del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia que ha pedido que no haya interferencias ni constreñimientos indebidos y que los dejen actuar en independencia, si uno le da una lectura a esa declaración de ayer, incluso a la que hizo el presidente de la Corte Constitucional, sería previsible que si continúa el asedio a la Corte Suprema, esta y su presidente no agenden en su orden del día el nombramiento de fiscal general en su próxima reunión o en todas aquellas en donde no haya un clima que les permita deliberar de manera libre”.

