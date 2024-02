La compleja realidad de los productores del carbón ante grupos al margen de la ley

En entrevista con W Radio, Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón, explicó con detalle los grandes inconvenientes que el sector está teniendo por las amenazas y extorsiones de las que están siendo víctimas los productores del mineral en diferentes regiones del país, en especial en el Catatumbo.

En sus declaraciones, el líder gremial inició explicando que desde hace un buen tiempo los productores de carbón del país están teniendo que enfrentar grandes preocupaciones por situaciones de orden público que se registran en sus zonas de influencia, pero que la preocupación ha venido en aumento en los recientes meses teniendo en cuenta que también ha habido un incremento en el accionar delictivo de grupos al margen de la ley, explicó “hay regiones como el Catatumbo y el norte de Boyacá en donde el control de fundamentalmente del ELN para la entrada y salida de todos los carbones que hacen parte de la cadena de suministro nacional, tanto de consumo nacional como de exportaciones, pues es absoluto por parte de los grupos armados ilegales; el ELN fundamentalmente en el Catatumbo no sólo presionan las extorsiones, sino que establece las reglas de comportamiento y control por parte de los pequeños mineros que hacen parte de la cadena de suministro en toda esta región”.

Esta situación sin duda alguna confirmó Cante, afecta no solo a la cadena de abastecimiento de suministros, sino también tiene un impacto sobre los precios del mineral, donde el ELN ha buscado hacer una intervención presionando a los pequeños mineros para que suban los precios y así tengan el dinero suficiente para pagar las extorsiones de las que son víctimas.

Así mismo, aunque se aseguró que se han interpuesto las denuncias correspondientes y se han realizado hasta mesas de trabajo con las respectivas autoridades en Norte de Santander, en Boyacá, entre otras regiones, a la fecha aún no se ha presentado una solución mientras que las presiones se mantienen diariamente.

Cante agregó “hace poco hubo una quema de maquinaria en el norte de Boyacá en, el Catatumbo hemos tenido varias acciones delictivas, incluso ya una granada hacia una empresa de prácticamente a media hora de Cúcuta en donde tuvimos lastimosamente un trabajador herido y un trabajador muerto y pues las presiones constantes”.

Seguido a esto, el gremio mantuvo las palabras que hace apenas unos días entregó a medios, donde aseguró que el Catatumbo es una zona de despeje no declarada oficialmente.

La gran preocupación de los productores del carbón se agudiza cuando se revisan los mensajes del Gobierno Nacional sobre acabar la industria de ese sector pensando en la transición energética, allí Cante dijo expresó “los mensajes políticos que se dan desde el Gobierno Nacional todos los días en que hay que acabar la industria del carbón, que hay que acabar con la generación eléctrica a carbón, pues por supuesto sumado a estos problemas de orden público y a estos temas de extorsión contribuyen a que los empresarios tenga paradas sus inversiones, es que es la verdad, la mayoría de las regiones del país una mina se construye todos los días, usted no invierte pues usted no puede avanzar y no puede sacar el carbón, tanto en minería subterránea de carbón como en minería a cielo abierto y lo que se está viendo es precisamente un deterioro de las inversiones en todas las regiones del país”.

Finalmente, se recordó que en el más reciente informe de producción del sector, se expuso que durante el 2023 la producción reportada del mineral alcanzó los 53,9 millones de toneladas, registrando así una disminución del 5,1% respecto al 2022, cuando la producción llegó a los 56,7 millones de toneladas.