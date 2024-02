No representa oficialidad de Partido Conservador: Efraín Cepeda sobre Luz Cristina López

Este miércoles 21 de febrero se conoció que la nueva jefa del Ministerio del Deporte será Luz Cristina López Trejos, quien fue postulada, entre otros, por el representante Alfredo Ape Cuello.

Con lo que sería este nombramiento, Congresistas del Partido Conservador se quedaron con el Ministerio del Deporte tras la salida de Astrid Bibiana Rodríguez, en medio del escándalo de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.

En ese sentido, el mismo presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a quien será la nueva jefa de la cartera de Deportes.

“Personalmente no la conozco, esa hoja de vida no la conozco. Ella no representa la oficialidad del Partido Conservador”, explicó Cepeda en su primera intervención.

Añadiendo al tiempo que “si el Gobierno quiere complacer grupos de congresistas, ellos sabrán, pero me dicen acá los presentes sanadores que no comulgan con eso y que tampoco los representa”.

Resaltando que, a pesar de la noticia, “las posiciones del partido continúan intactas”, especialmente de cara a las diferentes reformas del Gobierno Nacional.

Así mismo, el jefe de los conservadores dijo sobre su administración en el Partido que “si la bancada quiere modificar esas decisiones será con otro presidente, con quien he hablado es que hay firmeza en el respaldo de las decisiones tomadas”.

Por otro lado, explicó que al interior de la colectividad “el ambiente de partido ha sido de unidad, pero la bancada de Senado sigue absolutamente firme con las reformas y la de Cámara deberá observar las decisiones de bancada que son ley para la bancada conservadora”.

Sobre Samira Julieth Eljach Durante, quien es ahora directora general en propiedad del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, dijo que tampoco la conoce y que no tiene “idea de quién es, la bancada del Senado tampoco la propuso”.

Cepeda concluyó explicando: “puedo resumir esto en que no representa esa hoja de vida la oficialidad del partido, que en nada modifica las decisiones y que si se quiere pasar por encima de estas yo no estaré ahí”.

Escuche la entrevista completa a continuación: