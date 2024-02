Al Oído: Claudia López lanzó campaña de Vicky Dávila y gratis, ¡arrancó esto!

La semana cierra con un lanzamiento de campaña y no cualquiera. Todo parece indicar que arrancaron las elecciones presidenciales porque, tras la ola de inseguridad en Bogotá, la periodista Vicky Dávila expresó en su cuenta de X (antes Twitter) que todo es parte de la herencia de lo que dejó Claudia López en Bogotá.

Ante esto, la exalcaldesa no aguantó y salió a responder: “El retrovisor para echarme la culpa por conveniencia política de la futura candidata”. Más adelante, en otro comentario, agrega: “Suerte en la campaña, Vicky, ojalá la haga de frente”.

Frente a esto, la directora de revista Semana solo contestó que López, como siempre, quiere inventar cortinas de humo para no asumir ningún tipo de responsabilidad. Es decir, básicamente niega lo dicho.

Suerte en la campaña Vicky. Que la hagas de frente, sin portadas y sin careta. Con los votos de Uribe y la plata de Gilinsky.

Yo desarticulé 540 bandas delincuenciales. Logré la mayor reducción de homicidio en 63 años de medición y reduje otros 8 delitos de 12 que medimos. Pero… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 21, 2024

¿Será que entraría al juego? Cada día suenan más mujeres y lo cierto es que el país puede que esté cansado de los liderazgos políticos de siempre.

En Al Oído revisamos la cuenta de X de posibles candidatos, para ver cómo está su opinión respecto a generar conversaciones:

Abelardo de la Espriella, 20.950 seguidores

Reconocido abogado al que diferentes sectores le han propuesto lanzarse. Con ideas de derecha, dicen en Miami que ya ha empezado a tener reuniones con colombianos en el exterior. Su imagen pública, si bien es muy reconocida, en la esfera de la conversación de momento no genera mayores nichos.

Roy Barreras, 503.000 seguidores

Político innato, poeta de pasión y un hombre que maneja el Congreso como pocos. Barreras ha estado en la mayoría de los últimos gobiernos, por lo que también se le conoce como el “camaleón de la política”. Actualmente es embajador de Colombia en Inglaterra. Defensor de la paz y relacionista público por naturaleza. Podría ser una ficha determinante en el panorama que viene y es un negociador innato, lo que le genera puentes hacia todos los lados y lo mostrará como un candidato que puede unir.

Maria Fernanda Cabal, 603.000 seguidores

La senadora del Centro Democrático es la que más parece estar trabajando para la Presidencia, pues ha iniciado visitas internacionales a compartir con diferentes líderes mundiales de derecha. Muchos la ven como una derecha radical, en el Centro Democrático aún no saben cómo elegirán candidato. Lo cierto es que Cabal ya dejó claro que no va a participar en esas famosas encuestas de partido, ¿será que creerá su propio movimiento?

María José Pizarro, 629.400 seguidores

Actualmente, es la figura de la izquierda con más posibilidades de renovar los liderazgos. Tiene el apoyo y confianza del presidente Gustavo Petro y representa luchas del movimiento de toda la vida. Su única piedra en el camino es el exsenador Gustavo Bolívar, pese a que distintas fuentes confirman que Pizarro sería la abanderada para hacer una campaña con las insignias de la izquierda.

Daniel Quintero, 1′035.000 seguidores

Exalcalde de Medellín, jugará un papel determinante al ser una de las figuras nacionales con mayor reconocimiento. En Medellín no salió bien librado, hay muchas investigaciones a sus funcionarios. Sin embargo, no lo pierdan de vista: es hábil construyendo relatos y haciendo campaña. En la izquierda, muchos congresistas actuales no confían en su intención y creen, como muchos, que su paso por la Alcaldía de Medellín solo lo deja mal parado.

Sergio Fajardo, 1′720.000 seguidores

El candidato eterno. Es posible que Fajardo vuelva a lanzarse a la Presidencia, que crea que es tiempo de dejar las ballenas y retomar su vida política. Sin embargo, pese a la cantidad de seguidores que tiene, no genera conversación digital. Es como si desapareciera del radar y solo volviera cuando hay coyunturas que le exigen tomar posición. Deberá trabajar mucho para borrar la imagen del político que no toma partido por irse, como lo dijo en su momento, a ver ballenas. Incluso, al realizar el análisis de conversación del candidato, los resultados arrojaron que lo que más buscan de él en internet es su edad, quién es su pareja y la palabra “ballena”.

Claudia López, 2′863.000 seguidores

Exalcaldesa de Bogotá, una mujer con total reconocimiento nacional y a quien su imagen negativa sólo le golpea en la capital. Su campaña de transparencia le dio reconocimiento en todas las regiones del país. Las peleas políticas no han afectado su imagen y, curiosamente, tampoco su paso por la Alcaldía de la ciudad. Seguro será una candidata, solo que esta vez le será complejo construir discursos, ya que se conoce como una política que niega a quien le toque por ganar. Apoyo a Petro ya lo negó, apoyo a Peñalosa también lo negó, ¿se negará así misma en su paso por Bogotá?

Vicky Dávila, con 3′834.009 seguidores

Una mujer que genera una burbuja de comunicación digital que supera a líderes políticos reconocidos del país. Sus posiciones han sido claras y directas, su línea editorial también. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro, ha sido de las que más han destapado escándalos de su Gobierno y esto, incluso, la ha posicionado como la verdadera jefe de la oposición. Su fanaticada de personas de derecha en el país ha aumentado y, sin dudarlo, creería que, si la miden con otras figuras de la derecha para revisar imagen positiva, estaría de lejos por encima.

Como ven, el tablero se va a mover muchísimo. Faltan candidatos que podrían dar una sorpresa.

Lo cierto es que Claudia López le hizo el lanzamiento de campaña a Vicky Dávila y gratis. Ya podía ser su jefe de debate porque la puso a sonar sin Vicky querer entrar de momento a la política.

La verdad es que fenómenos como el de Nayib Bukele en El Salvador son difíciles de repetir, entre otras porque cada día hay menos esperanza. La corrupción, que es independiente de color político, hace que cada día a las personas les importe menos salir a elegir.

Seguramente, si se midiera más allá de la burbuja de la opinión que es X y se revisara la imagen negativa que tienen los ciudadanos de estos personajes que asoman por la carrera presidencial, seguramente la periodista sería la mejor librada, precisamente por no ser política.

Lo bueno de todo es que, así sea un simple sonajero, cada día más mujeres empiezan a ser las que mueven la opinión y las que imponen sus nombres. Dávila es altamente conocida por su carácter y posturas, puede que ni siquiera se le ocurra aspirar a cargos de elección popular, pero la puso a sonar una de las mujeres con mayor reconocimiento público y lo que hizo fue que desatara un apoyo y emoción en redes sociales haciéndola tendencia durante 32 horas.

Créanme, se vienen más mujeres muy fuertes. Incluso suena una abogada muy reconocida internacionalmente para asomar y buscar que figuras con bagaje internacional, coraje y personajes nuevos lleguen a mover todo.

Mientras tanto, hay que estar atentos, porque especialmente en Colombia todo puede pasar.

O, por qué no, ¿una Laura Sarabia como candidata? Joven, ejecutiva, con todo el poder y confianza del presidente a quien ni siquiera un escándalo de la magnitud del que se vio envuelta le ha afectado para seguir mostrando su capacidad de gerente y ascender.

¿Qué pasará?