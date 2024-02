Es como si la Fiscalía no quisiera que se desarticularan ciertas bandas: narcochofer UNP

En diálogo con El Reporte Coronell de La W, el exsubintendente de la Policía Manuel Antonio Castañeda, habló acerca de los cuestionamientos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por favorecer prácticas corruptas en la contratación y el uso de sus vehículos en operaciones de narcotráfico.

Cabe recordar que Castañeda, conocido como el ‘narcochofer’, se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá tras haber sido capturado en diciembre del año pasado con 212 kilos de cocaína y 340 kilos de cocaína. Además, es quien ha revelado detalles de los hechos de corrupción al interior de la UNP.

No obstante, Castañeda denuncia que, a pesar de que ha hecho graves menciones a oficiales de mayor grado en esta red de corrupción –incluyendo generales–, la Fiscalía General de la Nación no ha querido escucharlo. Incluso, la semana pasada le fue negado el principio de oportunidad bajo el argumento de que la información entregada no es suficiente para golpear a las organizaciones criminales.

“Tanto para mí como para mi apoderado (Miguel Ángel del Río) fue sorprendente (…) desde agosto o septiembre del año pasado se radicó el principio de oportunidad y el 13 de diciembre manifestaron, por un escrito, la devolución de este principio”, expresó.

Para Castañeda, este hecho resulta preocupante porque asegura haber entregado mucha información aparte de las capturas que se han efectuado: “He entregado cosas concretas que son de bastante relevancia, en las cuales hay personajes de la Policía Nacional de alto rango. Estamos hablando del caso de ‘Matamba’, de la corrupción en la UNP y otros actos criminales”.

Otros de estos casos sobre los cuales ha entregado información, según apunta Castañeda, están relacionados con el del sindicalista Wilson Devia, así como el del tema de Ronald Rodríguez, exsubdirector de la UNP quien se encuentra capturado y el del escolta Juan Pablo Rodríguez Ortiz, su enlace con Devia en relación con el alquiler de esquemas.

En cuanto al funcionamiento del alquiler de esquemas de la UNP, Castañeda reveló que todo comenzó por Wilson Devia, a quien conoció por intermedio de Juan Pablo Ortiz, un escolta de la UNP.

“Yo tenía amenazas de parte de otra persona que también está capturada, que se hace llamar ‘El Mexicano’ o ‘John 40′ de Acacías, Meta. Debido a eso, yo buscaba la implementación de un esquema de seguridad, pero como no cumplo con los requisitos, Ortiz me hizo el puente con Devia. Esta persona manifestó que tenía el poder de asignar esquemas de protección, ya que era el presidente de los sindicatos”, relató.

Inicialmente, se le cobraron 200 millones de pesos por la asignación de un esquema compuesto por una camioneta blindada y dos unidades de protección de la UNP con su armamento y un cupo de combustible de acuerdo con el vehículo. Posteriormente, se acordó un alquiler mensual de siete millones de pesos con Devia, Ortiz y los demás integrantes del esquema en ese momento.

Sobre cómo pagaba esos siete millones de pesos, Castañeda contó que el intermediario siempre fue Ortiz: “El dinero se le daba a Juan Pablo Ortiz y, en su defecto, algunas consignaciones se hicieron a la misma cuenta de vivienda de Wilson Devia, otras se hacían a nombre de la pareja sentimental de Juan Pablo Ortiz”.

En cuanto a la fuga del narcotraficante Juan Lárison Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, ocurrida el 18 de marzo de 2022, Castañeda se refirió a los oficiales de la Policía implicados en este escape: “Alias ‘El Caballista’, Édgar Munévar, está alias ‘Pájaro’, está el capitán Luis Eduardo Duque y hay otras capturas como el conductor del mismo capitán que participó manejando el vehículo oficial el día de la fuga (…) me pusieron a hacer ciertas actividades para infiltrarme la banda de ellos y lograr sacar más información de quienes habían participado en la fuga. Hay audios de una hora o dos horas aproximadamente en los que hablamos de demasiada gente de la misma Policía”.

Con respecto a esta información, con la que señala con nombres propios a altos mandos de la Policía Nacional y miembros de la Fiscalía General de la Nación, Castañeda contó lo que pasó cuando salió a flote esta información: “Inicialmente, me llevaron al búnker, supuestamente por seguridad, para que no se filtren y no vean que yo soy la fuente formal en el caso de la fuga de ‘Matamba’. Yo puse en conocimiento de este fiscal de todos los hechos que están ocurriendo e incluso le informé de las personas dueñas de la mercancía por la cual me capturaron”.

Sin embargo, este fiscal “me dice que no nos enfoquemos en el tema de narcotráfico, sino en el tema de la fuga de ‘Matamba’ porque esas son cosas que me van a perjudicar y me voy a embalar más, entonces que mejor no hagamos referencia a estas personas y los dejemos aislados”.

De esta forma, a Castañeda le sorprendió que no quisieran escuchar su testimonio, al advertir que “es como si la Fiscalía quisiera que no se desarticularan ciertas bandas, porque tienen algunos intereses al interior de la misma entidad”-

En ese sentido, confirmó que sí recibió la insinuación o la instrucción velada de callarse cuando nombraba a gente importante de la Fiscalía: “Lo más raro de ese momento es que ese mismo día que yo di las declaraciones en el búnker ante este fiscal en la mañana, en la tarde-noche los dueños de la mercancía me citan a mí a las afueras de Bogotá (…) cuando yo llegué a la bomba en compañía de mi primo Rafael Velandia, ya estaba esta persona que se llama Luis Carlos (…) me hicieron montar a un vehículo Toyota Hilux donde estaba una persona identificada como ‘JJ’ que obviamente también está plenamente identificada”.