Ha dicho que no quiere a víctimas de fuerza pública: nueva denuncia contra María Gaitán

En entrevista con La W, Nelson Ramírez, director del Club de Fútbol Héroes de Honor, compuesto por militares víctimas de minas antipersonal, denunció a la directora del Centro Nacional de Memoria por presunta discriminación en su contra y de sus productos de memoria por ser militares y policías.

De entrada aseguró que han sido desconocidas las dos iniciativas de memoria que han impulsado, retirando por ejemplo, el micrositio dedicado a esas víctimas llamado “Nuestra Memoria Cuenta” en el que se visibiliza a los militares y policías víctimas del conflicto armado.

“Este micrositio fue lanzado con el apoyo de la institucionalidad y este micrositio a la llegada de la directora fue censurado y no se encuentra disponible para ver a nadie” aseguró Ramírez.

Pero además continuó sus señalamientos asegurando que la actual directora del Centro de Memoria y garante de la memoria de todas las víctimas, no quiere a las víctimas de la Fuerza Pública.

“Eso me parece un atropello porque eso es una revictimización para nosotros como víctimas. Porque desde que ha llegado la dirección de María Gaitán Valencia ha dicho que no quiere a las Fuerzas Militares ni a las víctimas de la Fuerza Pública. Por eso censuró este micrositio, el cual ya estaba lanzado” dijo.

A su juicio, la “cereza del pastel” fue lo ocurrido con un documental que se llama “Con los pies en la tierra”, el cual habla de las víctimas militares y policías de minas antipersonal el cual fue incluso seleccionado en los Premios India Catalina.

Según Ramírez, la directora Gaitán Valencia rechazó ese documental y de hecho quiso que fuera retirado de los premios.

“Documental que la señora María Gaitán Valencia no quiere, que quiso bajarlo de los premios India Catalina porque ella no había dado autorización. ¿ahora las víctimas tenemos que pedirle autorización de nuestras memorias? y tras del hecho ya llevamos en estos dos años esperando a que nos sentemos a hablar de cómo nos va a dar las autorizaciones” denunció.

Finalmente, afirmó que les ha tocado acudir a juzgados para entablar derechos de petición y elevar tutelas, ante la revictimización que la señora María Gaitán “está logrando con nosotros”. Aseveró que la directora ha dicho que el micrositio va a ser puesto en línea “pero que durante la dirección de ella tiene que ser modificado como ella quiera o como lo imponga”.

Concluyó diciendo: “El conflicto armado no se puede contar desde un lado político, desde una dirección, debe ser contado con la verdad. Una memoria que lo que cause no se vuelva a presentar” afirmó.

W Radio ha contactado en reiteradas ocasiones a la directora María Gaitán y a su oficina de comunicaciones para entrevistarla ante estas denuncias, pero no ha obtenido respuesta.

Escuche la entrevista completa a continuación: