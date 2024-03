En mayoría de casos pagaron pensiones a docentes: UGPP por embargo de cuentas a MinTrabajo

Juan David Gómez, subdirector de pensiones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), explicó en La W que, pese a la orden del Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Armenia de embargar las cuentas del Ministerio de Trabajo por no pagar las deudas que esa cartera tiene por más de 35.000 millones de pesos con 109 maestros, que dicen que no les pagaron correctamente su pensión gracia, esto no se podría efectuar pues “los dineros de la Seguridad Social en principio son inembargables”.

“La idea es poder demostrar al juez, en la etapa procesal en este proceso ejecutivo, que ya se realizaron unos pagos en su momento por la extinta Cajanal”, afirmó el experto y explicó que esa era la entidad más grande que reconocía pensiones de servidores públicos.

Pero además, Gómez afirmó que “en la mayoría de los casos si se pagó correctamente la reliquidaciones, sí se pagaron intereses, primas e indexación que en su momento ordenó un juez de la República”.

Frente a esta situación, que está a cargo de la UGPP y viene desde 2015, señaló que ellos tendrán que expedir un acto administrativo para que se resuelva este asunto.