“Becky G fue la mejor opción para cantarla”: Diane Warren, compositora de ‘The Fire Inside’

Diane Warren, la compositora estadounidense, creadora de éxitos como ‘The Rhythm of the night’, ‘Un-Break My Heart’ y ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, estuvo en La W con Julio Sánchez Cristo, hablando sobre su decimoquinta nominación a los Premios Óscar, en el 2024, en la categoría Mejor Canción Original, con ‘The Fire Inside’, cantada por Becky G.

“Sería maravilloso poder ganar ese Óscar. No suelo ganar”, manifestó Warren, quien recibió ya un galardón honorífico en esta ceremonia, pero espera tener la oportunidad de ser reconocida en la modalidad abierta, compitiendo en el certamen.

“Es un hit y no había otra artista mejor para cantarla que Becky G. Al hacer una canción para una película, uno se convierte en algo así como una directora de casting y la artista tiene que ser una persona auténtica. Ella representa al protagonista de la película”, explicó sobre la escogencia de la cantante estadounidense de ascendencia mexicana.

“Hago música para todo tipo de artistas. Mi primer hit fue ‘The Rhythm of the night’ de DeBarge. Quería un reggaetón, quería algo que hiciera mover”, afirmó la tres veces ganadora en los Billboard Music Awards como compositora del año, poseedora también de un Grammy y un Emmy.

“Empiezo a trabajar en la canción cuando ya la película está hecha. Conozco a Eva Longoria y pude ver avances de la película para inspirarme y hacer la composición”, describió la artista sobre su nivel de involucramiento en la producción de la cita ‘Flamin’ Hot’.

