Es ilógico y va contra la naturaleza: Verano cuestionó que Air-e y Afinia cobren pérdidas

En diálogo con La W, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano se refirió a las propuestas de los mandatarios del Caribe para solucionar las altas tarifas de energía, tras la Cumbre Energética realizada en Sincelejo, Sucre.

Entre los planteamientos de Verano, se encuentra que sean excluidos los cobros por pérdidas de las facturas de las empresas Air-e y Afinia.

Sobre esto, el mandatario aseguró que el tema de las pérdidas no fue algo negociado “con la cara puesta en el Caribe” y que “ninguna persona sensata en la región” habría aceptado que las pérdidas fueran facturadas.

“Es algo totalmente ilógico y va contra la naturaleza de una empresa”, dijo el mandatario.

Asimismo, señaló que las tareas fundamentales de una empresa distribuidora de energía son combatir el robo y mejorar las redes eléctricas, pero que lo que se está haciendo es que “la empresa cómodamente” factura las pérdidas.

“Una empresa por naturaleza debe ser la que está velando para tener mejores redes eléctricas, combatir a la gente que roba la energía, esas deben ser las tareas fundamentales de una empresa distribuidora de energía. Pero aquí no, aquí lo que se está haciendo es que cómodamente la empresa distribuidora de energía se las factura a los mismos usuarios. Eso no es justo, no es conveniente y es lo que tiene alterado el orden público”, detalló.

En lo que tiene que ver con el apoyo del Gobierno Nacional a la propuesta, dijo que, de no aceptar la solución, “seguirá el malestar”, ya que las altas tarifas, según él, alteran la productividad de la región.

“Al tener las tarifas más altas, salimos del mercado. Una de las importantes consideraciones que hace una persona para buscar un sitio para invertir, es el costo y cómo es la eficacia y eficiencia de los servicios públicos y evidentemente, nosotros no pasamos ese punto”, dijo.

El gobernador fue enfático en su argumento de que los cobros en la facturación de la energía “no pueden contemplar elementos que lo encarecen” y que no es justo responsabilizar al usuario por las pérdidas.

De estas últimas, aseguró que deben ser gestionadas por las mismas empresas y que los privados “no puede utilizar el pretexto de que lo que no paguen algunas personas, se cobre a los que sí pagan”.

“Eso no tiene ningún a presentación y lo que se debe tener son responsabilidades más definidas por parte de los distribuidores”, aseguró.

Finalmente, advirtió que, en la actualidad, el 65% de los ingresos de las personas estrato 1, 2 y 3 se destinan para el pago del servicio de energía, un hecho que el mandatario señaló como “económicamente injusto”.