No existe un líder que represente una salvación: ciudanana de Haití por crisis en el país

No existe un líder que pueda ser una salvación: ciudanana de Haití por crisis en el país

En La W Murielle Brunache, ciudadana de Haití, se pronunció sobre la crisis en la seguridad en este país a propósito del control de las bandas armadas, quienes exigen la renuncia del primer ministro, Ariel Henry.

Cabe mencionar que Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, líder de las bandas armadas de Haití, advirtió en La W sobre un “genocidio” en caso de que Henry no renuncie a su cargo.

Por su parte, Brunache señaló que “la situación es delicada, no hay acceso al agua potable, no hay acceso a medicamentos, no hay energía eléctrica y tampoco tenemos acceso a alimentos”.

Señaló que en el territorio están a la expectativa, pues se desconoce si el primer ministro vaya a presentar su renuncia, además, mencionó que esta no será la solución para dar fin a la violencia.

“Efectivamente la renuncia del primer ministro no es la solución, su renuncia nos llevará a una situación peor. No sabemos qué hay detrás del pedido de la renuncia, tal vez una persona de ese grupo quiere convertirse en presidente o tal vez hubo algo que el primer ministro les incumplió”, añadió.

Así las cosas, aseguró que “no existe una persona que pueda representar una especie de liderazgo positivo para el país. No existe una sola persona que se vea como una tabla de salvación”.